El aeropuerto de Ibiza registra una caída en el número de vuelos en el inicio de julio
Las operaciones se reducirán un 3,5% respecto al año pasado en los aeropuertos de Baleares, según Aena
La actividad en los tres aeropuertos de las Baleares se va a reducir durante el último fin de semana de junio y la primera semana de julio cerca de un 3,5% en comparación con el mismo periodo del 2025. El aeropuerto de Ibiza es el más afectado, según datos facilitados por Aena. En total, en este periodo las islas registrarán casi 560 vuelos menos que en 2025, con 15.664 operaciones, cifra en la que se cuentan tanto aterrizajes como despegues.
En el aeropuerto de Ibiza, durante este inicio de las vacaciones de verano, hay 3.886 vuelos programados: son casi 490 menos que el año pasado, a pesar de que a inicios de junio la demanda turística estaba en alza y se preveía un índice de ocupación superior en los vuelos.
Mallorca y Menorca
El aeropuerto de Son Sant Joan en Mallorca, a pesar de ser el que más actividad va a registrar, con 10.000 operaciones, también se ha reducido, pues habrá cien menos que en 2025. En Menorca, en cambio, la actividad aumentará con aproximadamente 30 vuelos más, pues tienen 1.778 previstos.
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