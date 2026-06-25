Detenidos en Ibiza por el timo del 'hijo en apuros': estafaron tres millones de euros en toda España

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia y con tentáculos en Ibiza dedicada presuntamente a cometer estafas masivas mediante la modalidad conocida como el timo del hijo en apuros. La operación ha acabado con diez personas detenidas en Ibiza y Valencia, acusadas de delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Seis de ellas han ingresado en prisión.

La trama habría causado un perjuicio económico cercano a los tres millones de euros y acumula más de 500 denuncias repartidas por todo el territorio nacional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La relación de la red con Ibiza aparece en la fase de blanqueo de los beneficios obtenidos con las estafas. Según la Policía Nacional, los investigadores detectaron que parte del dinero, con beneficios que podían alcanzar hasta 100.000 euros en una sola mañana, era presuntamente blanqueado a través de actividades empresariales relacionadas con el arrendamiento de vehículos de alta gama durante la época estival en la isla.

Registros en Ibiza y 20 coches de alta gama intervenidos

En el marco de la operación se realizaron 13 entradas y registros: nueve en la provincia de Valencia y cuatro en Baleares. Los agentes intervinieron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos móviles, más de 73.000 euros en efectivo, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas —entre pulseras, collares, anillos y relojes de alta gama— y sustancias estupefacientes. Además, se han bloqueado dos bienes inmuebles y cuentas bancarias.

La investigación se inició en mayo de 2025 a partir de la información obtenida a través de denuncias recibidas en el canal contacta@policia.es de la página web de la Policía Nacional y de otras denuncias interpuestas en distintos puntos de España. Todas estaban relacionadas con el mismo método: el envío masivo de mensajes a teléfonos móviles en los que los estafadores se hacían pasar por familiares directos que supuestamente habían cambiado de número y necesitaban ayuda económica urgente.

Las primeras pesquisas permitieron detectar la existencia de una organización criminal altamente especializada, asentada en la provincia de Valencia y con capacidad operativa en todo el territorio nacional. Los investigadores recopilaron más de 500 atestados policiales y analizaron más de 500.000 datos relacionados con este modus operandi, entre mensajes, transferencias de dinero y llamadas telefónicas.

Según la Policía, el entramado operaba de forma estructurada y coordinada, utilizando numerosas líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar la investigación. La organización contaba con un claro reparto de tareas. En la cúspide se situaba el líder junto a otros tres varones, encargados de marcar las directrices. Como centro de operaciones empleaban la vivienda de uno de ellos, ubicada en el municipio valenciano de Bétera. Desde allí desarrollaban la actividad delictiva y coordinaban al siguiente eslabón de la red, formado por tres personas que también realizaban diariamente este tipo de estafa. En la base se encontraban otros tres individuos, presuntamente responsables del blanqueo de los beneficios para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido.

Alquilaban vehículos de lujo en Ibiza para blanquear el dinero

Los agentes comprobaron que muchas investigaciones anteriores acababan identificando únicamente a personas utilizadas para recibir transferencias o retirar dinero en efectivo, conocidas como mulas, mientras que los máximos responsables permanecían ocultos detrás de una estructura criminal compleja.

Por este motivo, la investigación se centró en identificar a los encargados de la planificación, coordinación y ejecución del fraude masivo, lo que permitió situar a cada integrante dentro del entramado.

Los principales responsables, según la Policía Nacional, mantenían un elevado nivel de vida que presuntamente estaba sustentado por los beneficios obtenidos mediante las estafas y que se reflejaba tanto en su vida diaria como en su ocio nocturno.

La operación ha permitido golpear una estructura que, según los investigadores, habría convertido el timo del hijo en apuros en una actividad delictiva organizada, con cientos de víctimas en toda España y ramificaciones en Ibiza a través del presunto blanqueo de capitales vinculado al alquiler de vehículos de lujo.