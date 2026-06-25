Diplomacia
El Consell de Ibiza recibe a la embajadora de Francia por el aniversario del Liceo Francés
Vicent Marí recibe a Kareen Rispal, embajadora del país galo en España
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha recibido este jueves por la mañana a la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, con motivo de su visita a la isla por el 50 aniversario del Liceo Francés de Ibiza.
En el encuentro también han participado la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, y la consellera de Juventud y Participación Ciudadana, Marilina Ribas. La embajadora ha estado acompañada por la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq, y por el cónsul honorario de Francia en Ibiza, Claudio Torres.
Durante la reunión, los dos representantes políticos han mantenido un intercambio de impresiones sobre los vínculos entre Francia e Ibiza, así como sobre "la importancia de seguir reforzando las relaciones institucionales, culturales y turísticas entre ambos territorios". Según informan desde el Consell, en la reunión también se ha destacado la trayectoria del Liceo Francés de Ibiza, que celebra su medio siglo de vida.
En el marco de la visita institucional, la embajadora ha firmado en el Libro de Honor del Consell de Ibiza. Porsu parte, el presidente le ha entregado varios obsequios institucionales, entre ellos un cuadro, una pieza de cerámica de Toniet, una joya de la diseñadora ibicenca Elisa Pomar y el libro 'Joies d'Eivissa' publicado por el Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros, como muestra del patrimonio artístico y artesanal de la isla.
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