Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificación en IbizaMédicos históricosAtropello en IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Diplomacia

El Consell de Ibiza recibe a la embajadora de Francia por el aniversario del Liceo Francés

Vicent Marí recibe a Kareen Rispal, embajadora del país galo en España

La embajadora de Francia en España junto al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí

La embajadora de Francia en España junto al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí

Ver galería

Galería: imágenes de la visita a Ibiza de la embajadora de Francia en España / Consell de Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha recibido este jueves por la mañana a la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, con motivo de su visita a la isla por el 50 aniversario del Liceo Francés de Ibiza.

En el encuentro también han participado la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, y la consellera de Juventud y Participación Ciudadana, Marilina Ribas. La embajadora ha estado acompañada por la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq, y por el cónsul honorario de Francia en Ibiza, Claudio Torres.

Galería: imágenes de la visita a Ibiza de la embajadora de Francia en España

Kareen Rispal ha firmado el Libro de Honor del Consell de Ibiza. / Consell de Ibiza

Durante la reunión, los dos representantes políticos han mantenido un intercambio de impresiones sobre los vínculos entre Francia e Ibiza, así como sobre "la importancia de seguir reforzando las relaciones institucionales, culturales y turísticas entre ambos territorios". Según informan desde el Consell, en la reunión también se ha destacado la trayectoria del Liceo Francés de Ibiza, que celebra su medio siglo de vida.

Noticias relacionadas y más

En el marco de la visita institucional, la embajadora ha firmado en el Libro de Honor del Consell de Ibiza. Porsu parte, el presidente le ha entregado varios obsequios institucionales, entre ellos un cuadro, una pieza de cerámica de Toniet, una joya de la diseñadora ibicenca Elisa Pomar y el libro 'Joies d'Eivissa' publicado por el Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros, como muestra del patrimonio artístico y artesanal de la isla.

Galería: imágenes de la visita a Ibiza de la embajadora de Francia en España

La embajadora de Francia en España junto a Vicent Marí. / Consell de Ibiza

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
  2. Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
  3. Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
  4. Gracias, señor ladrón de Ibiza
  5. Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
  6. La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
  7. Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa
  8. Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza

Horas sin saber de mi madre: así viví desde Ibiza el terremoto que sacude Venezuela

Horas sin saber de mi madre: así viví desde Ibiza el terremoto que sacude Venezuela

El PP aventura que el nuevo Mercat Nou de Ibiza abrirá sus puertas en enero de 2030

El PP aventura que el nuevo Mercat Nou de Ibiza abrirá sus puertas en enero de 2030

Portinatx dice "no" a las motos náuticas: 1.348 firmas contra el circuito que se pretende implantar en Ibiza

Portinatx dice "no" a las motos náuticas: 1.348 firmas contra el circuito que se pretende implantar en Ibiza

El Govern aprueba en Ibiza su primera ley de Costas y pide cambiar los deslindes que afectan a las Pitiusas

El Govern aprueba en Ibiza su primera ley de Costas y pide cambiar los deslindes que afectan a las Pitiusas

La angustia de los venezolanos en España tras el terremoto: "Aún espero el mensaje de 'estamos bien"

La angustia de los venezolanos en España tras el terremoto: "Aún espero el mensaje de 'estamos bien"

El Consell de Ibiza recibe a la embajadora de Francia por el aniversario del Liceo Francés

El Consell de Ibiza recibe a la embajadora de Francia por el aniversario del Liceo Francés

PP y Vox aprueban habilitar más suelo para vivienda: "Es un pelotazo urbanístico camuflado", denuncia la izquierda

PP y Vox aprueban habilitar más suelo para vivienda: "Es un pelotazo urbanístico camuflado", denuncia la izquierda

Rescatan a una persona agotada tras nadar un kilómetro por la costa de Cala Olivera en Ibiza

Rescatan a una persona agotada tras nadar un kilómetro por la costa de Cala Olivera en Ibiza
Tracking Pixel Contents