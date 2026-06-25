Conciertos gratis en Ibiza: el ciclo Nits de Museu arranca este sábado en el Museu Etnogràfic de Can Ros

El ciclo Nits de Museu, "una de las principales propuestas de la Agenda de Actividades Culturales en los Bienes Patrimoniales 2026", como recuerda el Consell de Ibiza en un comunicado, arranca este sábado en el Museu Etnogràfic de Can Ros. El programa, que se desarrolla desde el pasado mes de mayo, ofrece actividades gratuitas para acercar el patrimonio de la isla a residentes y visitantes.

La primera cita tendrá lugar en el Museu Etnogràfic a las 22 horas, con el espectáculo 'Turmarí', a cargo del dúo L’Arannà, formado por Lara Magrinyà y Anna Sala. La propuesta plantea "un diálogo entre la música tradicional de Ibiza y sonoridades actuales, con una reivindicación del canto redoblat y del patrimonio musical de la isla", describe el Consell.

Conciertos en julio

El ciclo continuará durante el mes de julio con una programación variada en el mismo museo. El 4 de julio se celebrará el concierto 'Cançons d’amor'; el 10 de julio, el recital 'Els quatre elements: terra, aigua, aire i foc'; el 11 de julio, la representación teatral 'Corsaris'; y el 18 de julio, el concierto 'De l’Havana a Buenos Aires'.

Además de las Nits de Museu, la Agenda de Actividades Culturales en los Bienes Patrimoniales continuará durante los próximos meses con conciertos, teatro, cine, recreaciones históricas, talleres familiares, actividades infantiles y experiencias de realidad virtual.

Las propuestas se repartirán entre diferentes espacios patrimoniales de la isla, como sa Caleta, sa Capelleta, es Molí d’en Simó y Sa Nostra Sala. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa por limitación de aforo. Las personas interesadas pueden reservar plaza escribiendo al correo visitapatrimoni@conselldeivissa.es. La programación completa puede consultarse en los canales oficiales del Consell de Ibiza.