Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : "Les molesta mucho y salen"

Un vecino de Ibiza ha revelado un truco infalible para cazar serpientes que, según explica, le ha servido para capturar a un ejemplar que apareció por sorpresa en la cocina de su casa, situada en una urbanización de Sant Jordi.

"Mi hijo entró en la cocina a las cuatro de la tarde y vio a la serpiente al lado de la pared. Tenía unos 60 centímetros. Intentó cazarla, pero se metió en un armario de la cocina. No sabíamos qué hacer", cuenta este vecino a Diario de Ibiza, narrando el episodio que su familiar vivió este miércoles, cuando la ola de calor más apretaba: "Supongo que entraría para protegerse".

Después del avistamiento, comenzó la fase de búsqueda y captura del escurridizo ofidio: "Retiramos la nevera y metimos el móvil, pero no se veía. Hasta que vimos que de vez en cuando asomaba la cabeza, estaba escondida entre dos tablitas muy finas. Llamé a un amigo que controla de esto y me dijo que tirara espray matacucarachas porque eso les molesta mucho y salen". Y la solución funcionó: "Lo hicimos, la serpiente salió, mi hijo la cogió y acabamos con ella, aunque me han estropeado el cuchillo de chef".

Sorpresa en Sant Jordi

La sorpresa de esta familia crece porque "nunca" habían visto serpientes en el núcleo urbano de Sant Jordi. "Yo soy ciclista y veo bastantes por la carretera, pero nunca dentro de la ciudad. Se ve que ya han bajado hasta aquí. Pero no le tenemos miedo a las serpientes y ahora ya sabemos cómo actuar", subraya el padre.

Además, explican que, como en tantos otros rincones de Ibiza, la aparición de las serpientes ha provocado que mengüe la población de lagartijas. "Tenemos un jardín que siempre ha estado lleno con un montón de lagartijas, pero ahora no veo ninguna. O se lo huelen o las serpientes se las han comido todas. Teníamos un pequeño santuario donde dábamos de comer a las lagartijas porque había bastante, pero han desaparecido todas. Ha sido este año, de repente, el año pasado todavía quedaban", comenta.