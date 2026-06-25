Más ayudas para que los mayores de Ibiza puedan viajar con el Imserso haciendo escala en Mallorca

El Govern balear ha ampliado en 12.000 euros el crédito destinado a cubrir las solicitudes de subvención de los viajes del Imserso de personas residentes en Menorca, Ibiza y Formentera que deban hacer escala en Mallorca, por lo que las ayudas para 2026 alcanzan los 37.500 euros, según ha informado este jueves la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Con esta ampliación, podrán satisfacerse todas las peticiones de personas mayores residentes en Menorca, Ibiza y Formentera que necesitan desplazarse a Mallorca para realizar un viaje del Programa de Turismo del Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Por el momento, se han recibido 281 solicitudes, de las que 200 corresponden a Menorca y 81 a Ibiza. De ellas, se han concedido 140 de Menorca y 45 de Ibiza. Las solicitudes presentadas suman un total de 26.195 euros. Por este motivo, según ha destacado el Govern, era necesaria la ampliación de crédito.

La convocatoria, implantada en 2024, tiene como finalidad, según el Govern, que todas las personas mayores residentes en Baleares puedan disfrutar de un ocio de calidad en igualdad de oportunidades, de manera que residir en Menorca, Ibiza o Formentera no suponga una desventaja a la hora de participar en programas dirigidos al desarrollo de actividades culturales y recreativas.

El Govern sostiene que estas ayudas contribuyen a la mejora de la salud y la calidad de vida, a la promoción del envejecimiento activo, al fomento de la autonomía personal, a la prevención de la dependencia y a la promoción de la autonomía personal de las personas mayores.

La subvención consiste en un importe máximo de 150 euros por persona beneficiaria individual o de 200 euros en el caso de que la persona beneficiaria viaje con una persona acompañante.