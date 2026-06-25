La angustia de los venezolanos en España tras el terremoto: “Aún espero el mensaje de "estamos bien"

La madrugada de este jueves estuvo marcada por la angustia para miles de venezolanos residentes en España. Los teléfonos comenzaron a sonar cuando muchos aún dormían: en Venezuela, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 habían sacudido el norte del país, dejando un primer balance de al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según las autoridades venezolanas.

En cuestión de minutos, la distancia volvió a doler. Desde Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias, Baleares y otras comunidades, cerca de 400.000 venezolanos residentes en España intentaron contactar con padres, hijos, hermanos, tíos, primos y amigos. Para muchos, la espera se resumía en una frase: recibir el mensaje que dijera “estamos bien”.

Pero en Venezuela comunicarse nunca es sencillo. A la incertidumbre propia de una catástrofe natural se suman los problemas estructurales que arrastra el país: cortes eléctricos frecuentes, fallos en las telecomunicaciones, hospitales con pocos insumos y una vida diaria golpeada desde hace años por la precariedad. En medio de ese escenario, cada llamada no contestada aumenta la preocupación.

Ingrid, desde Gijón, pendiente de Caracas

Ingrid Koesling vive en Gijón desde hace años y tiene parte de su familia en Caracas. Desde primera hora de la mañana permanece pendiente del teléfono. Sus tías y primos lograron decirle que estaban bien, pero la tranquilidad no fue completa. Las noticias que le llegaban desde Venezuela hablaban de daños importantes en La Guaira, de personas desaparecidas y de vecinos buscando a familiares entre escombros y edificios afectados.

Como muchos venezolanos fuera del país, Ingrid no solo teme por los suyos. También "teme por los amigos de la infancia, los antiguos vecinos, los compañeros de colegio, las personas que siguen viviendo en barrios donde las infraestructuras ya estaban debilitadas antes del terremoto".

"La distancia multiplica la ansiedad". "He tenido que tomar una pastilla para dormir". Cada vídeo recibido, cada publicación compartida y cada mensaje sin respuesta construyen una imagen fragmentada de la tragedia. “Saber que están vivos no siempre significa saber que están bien”, resume Ingrid una preocupación común entre quienes siguen la emergencia desde España.

El Gobierno español ha ofrecido ayuda a Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó este jueves al canciller venezolano, Yván Gil, la disposición de España a colaborar a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).