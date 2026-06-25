Amnesia celebra sus 50 años con una fiesta totalmente gratis para proteger Ibiza

Amnesia quiere celebrar su 50 aniversario mirando más allá de la pista de baile. En una temporada marcada por citas especiales, el icónico club ibicenco ha decidido rendir homenaje a la isla que lo ha visto crecer con una iniciativa diferente, abierta y con propósito. El próximo 8 de julio, la discoteca abrirá sus puertas por la tarde para acoger una fiesta gratuita junto a Ibiza & Formentera Preservation y Marlon Hoffstadt, uno de los nombres con mayor proyección de la nueva generación electrónica.

La propuesta nace como un gesto de agradecimiento hacia Ibiza. Después de cinco décadas formando parte de la historia musical, social y cultural de la isla, Amnesia impulsa una celebración que no solo invita a bailar, sino también a participar en una causa común: proteger el entorno natural de las Pitiusas y apoyar proyectos que trabajan por su conservación y regeneración.

La entrada al evento será gratuita, aunque para validarla será necesario realizar una donación destinada íntegramente a Ibiza & Formentera Preservation, fundación sin ánimo de lucro dedicada desde 2008 a la defensa del territorio, la biodiversidad y los recursos naturales de Ibiza y Formentera. De esta forma, la fiesta se convierte en una experiencia con impacto real, en la que residentes, visitantes y amantes de la música podrán contribuir directamente al futuro de la isla.

Una tarde para recuperar el espíritu libre de Ibiza

El evento del 8 de julio será una cita inédita en la historia reciente de Amnesia. La discoteca, conocida mundialmente por sus noches legendarias y por haber marcado generaciones enteras de clubbers, propone en esta ocasión un formato de tarde, gratuito y con una vocación comunitaria. La idea es recuperar parte del espíritu libre de los primeros años de la isla, cuando la música funcionaba como un punto de encuentro natural entre personas de diferentes lugares, estilos y generaciones.

Marlon Hoffstadt será el protagonista musical de esta celebración. El artista se ha consolidado como una de las figuras de mayor crecimiento dentro de la escena electrónica actual, con un sonido capaz de conectar con nuevos públicos sin perder la energía esencial de la cultura de club.

La colaboración entre Amnesia, Ibiza & Formentera Preservation y Hoffstadt pretende demostrar que la música puede ser mucho más que entretenimiento. También puede ser una herramienta para reunir a la comunidad, generar conciencia y apoyar acciones concretas. En este caso, cada donación servirá para respaldar proyectos ambientales que trabajan sobre algunos de los grandes retos de las islas.

Celebrar también significa devolver

Ibiza & Formentera Preservation desarrolla su labor en áreas clave como la biodiversidad terrestre, la protección marina, la economía circular, la producción local de alimentos y el análisis de los principales desafíos medioambientales de las Pitiusas. Desde su creación, la fundación ha contribuido a recaudar más de cinco millones de euros para impulsar más de 80 proyectos ambientales, además de promover la plantación de miles de árboles y plantas aromáticas, la protección de ecosistemas esenciales y la conservación de especies emblemáticas como la lagartija pitiusa.

Este trabajo cobra especial sentido en un territorio como Ibiza, donde el equilibrio entre actividad turística, identidad local y preservación natural es uno de los grandes debates de presente y de futuro. La isla es un destino reconocido en todo el mundo por su música, sus playas, su vida nocturna y su capacidad para atraer a personas de diferentes culturas. Pero esa misma proyección internacional implica también una responsabilidad compartida.

Por eso, esta fiesta gratuita quiere lanzar un mensaje claro: celebrar Ibiza también significa cuidarla. Bailar en Amnesia en pleno año de su 50 aniversario será, en esta ocasión, una manera de participar en algo más grande. Una forma de agradecer lo que la isla ha dado durante décadas a la cultura club y de devolver parte de esa energía en forma de apoyo a proyectos ambientales.