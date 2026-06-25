Más de 700 docentes de Ibiza, llamados a protestar este viernes frente a la Delegación del Gobierno

Más de 700 trabajadores y trabajadoras de los seis centros concertados de Ibiza están llamados este viernes, 26 de junio, a concentrarse frente a la Delegación del Gobierno en Ibiza para protestar contra lo que consideran una discriminación del profesorado de la enseñanza concertada respecto al de la pública.

La movilización, convocada por el sindicato FSIE, a través del SIE Ibiza y Formentera, tendrá lugar ante la Casa del Mar, en el paseo marítimo, bajo el lema 'Mismo servicio público = Mismas condiciones' a las 13.30 horas.

El sindicato denuncia la “injustificada exclusión” del profesorado de los centros concertados de las medidas de reducción de la carga lectiva semanal máxima incluidas en el Proyecto de Ley de modificación de la LOE. Según FSIE, esta decisión del Ministerio de Educación rompe la igualdad de condiciones dentro del servicio público educativo y afecta directamente al derecho de las familias a la libre elección de centro.

Según los datos aportados por el sindicato, la enseñanza concertada escolariza a más de 3.300 alumnos en Ibiza y a unos 175 en Formentera. Además, cuenta con más de 600 docentes y alrededor de un centenar de trabajadores de servicios complementarios, administración y servicios generales en las Pitiusas.

Desde FSIE sostienen que la reducción de la carga lectiva no puede remitirse únicamente a la negociación colectiva, como, según el sindicato, pretende el Ministerio. Defienden que se trata de una cuestión de ordenación general del sistema educativo y de financiación pública. En este sentido, recuerdan que las mesas de negociación no tienen competencia para modificar los módulos económicos de los conciertos ni para aprobar presupuestos, una responsabilidad que, subrayan, corresponde a la Administración.

El sindicato también apela al precedente del Real Decreto-Ley 14/2012, por el que el Estado incrementó la carga lectiva del profesorado, una medida avalada en su día por el Tribunal Constitucional. FSIE argumenta que, si el Estado tiene competencias normativas básicas para aumentarla, también las tiene para reducirla de forma homogénea y aplicarla al conjunto de docentes sostenidos con fondos públicos. Otro de los puntos en los que se apoya la protesta es el Dictamen 1/2026 del Consejo Escolar del Estado, que, según FSIE, aprobó por unanimidad que la reducción de la carga lectiva debe extenderse obligatoriamente al profesorado de la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos.

La organización sindical advierte de que la exclusión de estos docentes abre una brecha de recursos y condiciones laborales respecto a la educación pública. A su juicio, esta situación puede afectar a la calidad de la atención al alumnado y comprometer la viabilidad de los propios centros concertados.

FSIE ha registrado una queja formal ante el Defensor del Pueblo y ha activado un calendario de protestas en distintos puntos del territorio nacional ante lo que considera una falta de diálogo real por parte del Ministerio de Educación.