"Promoviendo el oficio más antiguo del mundo": una 'influencer' denuncia en redes cómo se enmascara la prostitución en fiestas de lujo en Ibiza con el eufemismo "chicas de imagen"

Una publicación en Instagram de la usuaria Ghatta Rosso (@ghattaxtasis) ha encendido las alarmas en redes sociales tras reaccionar a un vídeo en el que un joven pide "chicas de imagen" para pasar una semana en Ibiza junto a un grupo de amigos que, según explica, iban a alojarse en una villa de lujo en la isla.

En el vídeo original, que aparece en pantalla mientras la usuaria lo comenta, el joven asegura: "Necesito 'chicas imágenes' para pasar una semana en Ibiza. Un amigo mío va a alquilar una villa brutal en Ibiza para él y para sus amigos y me ha pedido que le consiga varias 'chicas imágenes' para estar allí con ellos".

El reclamo continúa con una oferta difícil de ignorar para muchas jóvenes: todos los gastos pagados. Según el joven, estarían cubiertos "la villa, los taxis, los yates, los restaurantes, las discotecas". Además, explica que buscan chicas "divertidas, con buena vibra, que no tengan vergüenza, que tengan mucha personalidad".

La reacción de Ghatta no tarda en llegar. Visiblemente sorprendida, la usuaria cuestiona el término empleado y advierte del posible riesgo que, a su juicio, se esconde detrás de este tipo de propuestas. "Es que me he quedado loca. ¿A eso le llamas chicas de imagen o lo llamamos por el nombre real?", afirma en el vídeo.

La creadora de contenido sostiene que este tipo de mensajes pueden presentar como una experiencia de lujo lo que, según denuncia, podría acabar siendo una situación peligrosa para las chicas que acepten. "Aquí, promoviendo el oficio más antiguo del mundo, vendiéndolo como algo que no es", añade.

"No caigáis en estas cosas"

En el texto que acompaña a la publicación, la usuaria lanza una advertencia directa: "No me creo la forma en la que se permite engañar con esto y se publique con tal naturalidad, teniendo tanta exposición. Por favor chicas no caigáis en estas cosas, tenéis que cuidaros”.

Durante su intervención, la joven insiste en que estas ofertas, presentadas bajo etiquetas aparentemente inocuas como "chicas de imagen", pueden resultar confusas para quienes que no identifiquen el trasfondo del mensaje. "Estás pidiendo abiertamente por TikTok chicas de compañía que sean divertidas para entretener al gusto a tus amigos", señala.

La usuaria también advierte de que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias graves y asegura que existen casos de chicas que, tras aceptar propuestas similares, han acabado expuestas en redes o en contextos distintos a los prometidos inicialmente. "Vendiendo una vida de lujo para que chicas que no entienden el mensaje caigan y les jodáis bien la vida o les trauméis", afirma.

La reacción de Ghatta Rosso concluye con una pregunta que resume el tono de su denuncia: "¿Cómo casi nadie está hablando de esto?".