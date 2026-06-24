La casa payesa autosuficiente de Ibiza que cuesta 7,9 millones: energía solar, pozo propio, huerto ecológico y gallinero

Una casa payesa construida originalmente en torno al año 1800 ha salido a la venta en Ibiza por 7,9 millones de euros. La finca se encuentra en el entorno rural de Sant Mateu, en el término municipal de Sant Antoni, y combina la arquitectura tradicional ibicenca con comodidades propias de una vivienda de lujo contemporánea.

Uno de los elementos más llamativos de la propiedad es su apuesta por la autosuficiencia, según consta en el anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista. El anuncio destaca que la finca cuenta con energía solar, pozo propio, huerto ecológico y gallinero, una combinación orientada a quienes buscan una vida más conectada con el entorno rural de la isla, aunque dentro del segmento más exclusivo del mercado inmobiliario.

Vista aérea de la propiedad. / Idealista

Según el anuncio inmobiliario, la propiedad se ha rehabilitado preservando su carácter histórico y su esencia original, aunque incorporando instalaciones actuales. La vivienda principal cuenta con cinco dormitorios con baño en suite, además de otro dormitorio con baño privado y acceso independiente, pensado para invitados.

La finca dispone de 570 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas, y se levanta sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados. Entre sus características figuran seis habitaciones, seis baños, terraza, balcón, trastero, armarios empotrados, aire acondicionado, piscina, jardín y plaza de garaje incluida en el precio.

Sala de fitness. / Idealista

Sala de 'fitness' equipada y una yurta

La propiedad incluye además una sala de fitness equipada, una casita independiente para invitados o personal, una yurta, una casa de madera para huéspedes y una zona wellness con sauna, ducha exterior y bañera exenta.

El exterior está compuesto por jardines escalonados, una zona de piscina, terrazas solárium, cocina exterior y área de juegos infantiles. También dispone de una terraza en la azotea con vistas y un sistema de seguridad. La vivienda se presenta como “un oasis de privacidad y serenidad” para quienes buscan la “esencia más auténtica de Ibiza” en un entorno exclusivo.