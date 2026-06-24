Un vecino de Ibiza estalla tras pagar 1.000 euros en multas de aparcamiento: "Mientras tanto, vemos problemas mucho más graves que siguen sin solucionarse"

Un conductor de Ibiza ha encendido las redes tras asegurar que ha pagado casi 1.000 euros en multas de aparcamiento en apenas dos años. Su queja, publicada en Instagram, ha dividido a los usuarios entre quienes denuncian la falta de aparcamiento en la isla y quienes le responden que "el truco" es aparcar donde está permitido.

El usuario @victor.ibiza.vip ha compartido su enfado a través de un vídeo grabado desde el interior de su coche, donde el propio conductor muestra el justificante de la última multa abonada. "Pues nada, con esto ya van casi 1.000 euros en dos años, en multas, multas de aparcamiento", comienza diciendo. El usuario aclara que no se refiere a infracciones relacionadas con la velocidad, el alcohol o las drogas, sino únicamente a sanciones por aparcar. "Yo nunca bebo, no me drogo", agrega.

Luego se pregunta qué podría haber hecho con ese dinero: "Pues un montón de cosas: gastarlos en cualquier comercio de la zona, que siguiese girando la economía, gastarlos en mi formación, por ejemplo, para conseguir un mejor puesto, o simplemente tenerlos ahí para poder comprar lo que me diese la gana", es su respuesta.

En el texto que acompaña a la publicación, Víctor lanza la pregunta que ha centrado buena parte del debate: "¿Realmente las multas tienen como objetivo mejorar la convivencia y el tráfico, o se han convertido en una forma de recaudar dinero? Mientras tanto, vemos problemas mucho más graves que siguen sin solucionarse", asegura con indignación.

En el vídeo, además, hace referencia a las personas que acampan y aparentemente no cuidan ni respetan el entorno. "Mis colegas de allí, del campamento, que tienen hecho una mierda, que tiran aceite y tiran de todo en la tierra, a esos no les ponen ni una multa y siguen ahí tan panchos", se queja.

"¿El truco? Aparcar donde es legal"

Las reacciones no se han hecho esperar. Entre los comentarios más destacados hay usuarios que le reprochan su queja y hacen cálculos sobre el coste mensual de esas sanciones. "Ni tan mal, te ha salido a 42 euros por mes el aparcar donde te da la gana", comenta uno de ellos.

Otros mensajes siguen la misma línea: "Chico, si hubieses estacionado bien no estarías haciendo este vídeo" o "0 euros llevo yo, ¿el truco? Aparcar donde es legal, de nada".

Sin embargo, también hay quienes se posicionan de su lado y apuntan a un problema conocido por muchos residentes y trabajadores de la isla: la dificultad para encontrar aparcamiento. "Es para sacar dinero… no hay mucho parking en Ibiza", opina una usuaria.

El vídeo, en definitiva, ha acabado convirtiéndose en una conversación abierta sobre el estacionamiento en Ibiza, la presión sobre el espacio público y la percepción que tienen algunos conductores sobre las multas.