Los souvenirs pierden fuerza en algunas de las zonas más visitadas de Ibiza: "Los turistas vienen con menos dinero que hace unos años"

El mercado de los souvenirs en Platja d'en Bossa y ses Figueretes no está en su mejor momento. Aunque cada vez haya un turismo más masificado, los turistas gastan menos en recuerdos: "Vienen con maletas más pequeñas, menos días y con menos dinero que hace unos años", observa Paulina, dependienta de un Spar en la avenida Pere Matutes Noguera, en es Viver. Por eso, a la hora de escoger souvenir, la gente se suele decantar por productos más pequeños y de menor valor, como imanes, pulseras o llaveros.

Las subidas de precios tampoco favorecen nada a determinados productos, especialmente aquellos enfocados a la playa: "Para gastarse 20 euros en una colchoneta, la gente prefiere algo más pequeño", sigue Paulina. Esta clase de objetos de playa, en general, ha bajado bastante en ventas. Según explica Alex, dependiente en el Spar de la plaza Julià Verdera, en ses Figueretes, se debe a la falta de turismo familiar, al que gana mucho terreno el dedicado a la fiesta y las discotecas. "Las familias vienen al principio de la temporada, pero ahora ya en junio vienen pocas", dice Alex.

Camisetas de Ibiza en una tienda de souvenirs en Platja d'en Bossa / Marcelo Sastre

Dificultades para las tiendas

La localización también afecta mucho al negocio. Los locales que no están en zonas tan visibles o frecuentadas o que pierden visitas por el cierre de otros establecimientos cercanos pueden pasar por muy malos momentos con esta bajada del interés en recuerdos. "Está siendo un año malísimo. Cerró un hotel aquí abajo y está la cosa muy floja. Está costando mucho subir por toda la zona" afirma Pepita, encargada de Souvenirs ses Torres, en la calle Ramón Muntaner de ses Figueretes. "Me han dicho que está habiendo mucha más gente en Sant Antoni. Santa Eulària está al máximo también".

Si hay algo en lo que coinciden diversas tiendas es que los turistas que más gastan en souvenirs son, por lo general, italianos. No es solo porque sea una de las nacionalidades que más acude a la isla, sino que además les gusta mucho comprar detalles para toda su familia y sus amigos, según Gema, dependienta de Vistamar, lo que no se da tanto en turistas de otras culturas como la inglesa.

Imanes, lo más vendido

Dentro de lo que se vende, los souvenirs preferidos en esta primera mitad de la temporada son los imanes de todo tipo y forma, aunque destacan aquellos que incluyen algo en representación de la isla, como motivos marinos. Manuela, dependienta de la Sirena en la avenida Pere Matutes Noguera, dice que los más vendidos son los más llamativos: de colores varios, con relieve y profundidad, brillantes, de materiales como cristal...

Manuela, dependienta de La Sirena, en frente de estantes con imanes / Daniel de Lama

Pero esto no es todo: según cuenta, son elevadas las ventas de ciertos imanes con formas y motivos que utilizan como reclamo el cuerpo femenino, que, al parecer, les "hacen gracia" a turistas de género específicamente masculino que pasan caminando por delante del establecimiento y ven estos productos en su interior.

Otros souvenirs que tienden a gustar mucho a los clientes son los vasos de chupito, sobre todo aquellos decorados con estampados de cerezas, que, según Manuela, también son un elemento muy popular para los turistas que más van a las discotecas. También destacan las cerámicas y posavasos, que aportan además una funcionalidad más allá de la decoración que muchos otros souvenirs no tienen.

En otros locales, como el de Pepita, objetos como pulseras y abanicos están por encima de los imanes, aunque se sigue manteniendo el patrón de souvenirs pequeños y baratos.

Aumento de precios

El sentimiento general del personal que trabaja en establecimientos de souvenirs es que cada vez los viajeros vienen menos dispuestos a gastar dinero, pues al mismo tiempo se enfrentan a precios más elevados año tras año, ya sea en el transporte o en la vivienda.

Y es que, a la hora de hablar de las subidas de precios en Ibiza, está claro que afectan a todo el mundo por igual: desde al trabajador explotado incapaz de permitirse una vivienda digna haga lo que haga hasta al turista cuyo vuelo y piso se encarecen, haciendo que no quiera gastar de más en una camiseta.