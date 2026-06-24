Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros

Medio centenar de médicos de Ibiza recibieron el martes un sentido homenaje de sus compañeros de la junta local del Colegio de Médicos. Un evento celebrado en el centro cultural de Jesús fruto del trabajo que, durante ocho meses, han realizado el pediatra Eladio Merino y el internista José María Tugués, ambos jubilados.

Los dos facultativos han recopilado los nombres y las historias de los médicos que han ejercido en las Pitiusas y que fallecieron entre los años 50 y la actualidad. Fruto de esa investigación encontraron medio centenar de nombres. 'A aquellos médicos que ya no están entre nosotros y a sus familias' se tituló el acto. Entre los nombres propios de la noche estaban pioneros de la medicina en la isla, como José Costa Pepet y algunos fallecidos recientemente como Antoni Marí Calbet, Julián Vilás o Luis Cros.

260623DIB_J.A. Riera (239501838) / J.A. Riera

Los 50 médicos homenajeados

José Costa Pepet

Pedro Alcántara

José Pérez Pedrero

Miguel Verdera

Francisco Rebollo

Valentin Sainz Pardo

Manuel Rodríguez Vidal

Salvador Camacho

Julián Vilás

El doctor Julián Vilás en el puerto de Ibiza. / Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera

Mario Lorenzo

Pedro Medina

Jose Novell

Francisco Gracia

Antonio Marí Calbet

Antoni Marí Calbet. / Vicent Marí

Mossen Bodohi

Alberto Castro

Pedro Pizá

Pedro Labarga

Pepita Torres

Luis García Junco

Luis Cros. / Juan A. Riera

Carmelo Sansano

José María Puig Julia

Isidor Costa

Cristian Jorge Zaneta

Josep Riera Pujolet

Juan Villangómez

Julián Pérez Martín

Pedro Juan Campanitx

José Coll

El doctor José Coll / Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera

José Antonio Muñoz

Manuel Ruiz Galbe

Miquel Pons

Mateu Gasull

Alfredo Roig

Alvaro Astorza

Leopoldo Irriguible

Leopoldo Irriguible. / J.A. Riera

Arturo Ramos

Jesús Novella

Ana Fernández

Maria Udina

Miquel Puig Prunés

Javier Sánchez

Octavio Labarta

Pepita Ferrer

Octavio Labarta y Josefa Ferrer. / M. C.