Medicina
Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros
El homenaje, titulado 'A aquellos médicos que ya no están entre nosotros y a sus familias', ha reconocido la labor de medio centenar de facultativos fallecidos en las Pitiusas desde los años 50.
Medio centenar de médicos de Ibiza recibieron el martes un sentido homenaje de sus compañeros de la junta local del Colegio de Médicos. Un evento celebrado en el centro cultural de Jesús fruto del trabajo que, durante ocho meses, han realizado el pediatra Eladio Merino y el internista José María Tugués, ambos jubilados.
Los dos facultativos han recopilado los nombres y las historias de los médicos que han ejercido en las Pitiusas y que fallecieron entre los años 50 y la actualidad. Fruto de esa investigación encontraron medio centenar de nombres. 'A aquellos médicos que ya no están entre nosotros y a sus familias' se tituló el acto. Entre los nombres propios de la noche estaban pioneros de la medicina en la isla, como José Costa Pepet y algunos fallecidos recientemente como Antoni Marí Calbet, Julián Vilás o Luis Cros.
Los 50 médicos homenajeados
- José Costa Pepet
- Pedro Alcántara
- José Pérez Pedrero
- Miguel Verdera
- Francisco Rebollo
- Valentin Sainz Pardo
- Manuel Rodríguez Vidal
- Salvador Camacho
- Julián Vilás
- Mario Lorenzo
- Pedro Medina
- Jose Novell
- Francisco Gracia
- Antonio Marí Calbet
- Mossen Bodohi
- Alberto Castro
- Pedro Pizá
- Pedro Labarga
- Pepita Torres
- Luis García Junco
- Carmelo Sansano
- José María Puig Julia
- Isidor Costa
- Cristian Jorge Zaneta
- Josep Riera Pujolet
- Juan Villangómez
- Julián Pérez Martín
- Pedro Juan Campanitx
- José Coll
- José Antonio Muñoz
- Manuel Ruiz Galbe
- Miquel Pons
- Mateu Gasull
- Alfredo Roig
- Alvaro Astorza
- Leopoldo Irriguible
- Arturo Ramos
- Jesús Novella
- Ana Fernández
- Maria Udina
- Miquel Puig Prunés
- Javier Sánchez
- Octavio Labarta
- Pepita Ferrer
- Quique López
- Carlos Lacasa
- José Miguel Roig
- Isabel Murado
- Esperanza Méndez