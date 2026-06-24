El Senado aprueba la reforma legal definitiva que permite a Formentera tener senador propio

El Pleno del Senado ha aprobado de este miércoles de manera definitiva la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para adaptar la normativa a la reciente modificación de la Constitución que reconoce a Formentera como circunscripción electoral propia para la elección de un senador. De esta manera, la iniciativa, que ha sido impulsada por el PSOE, ha finalizado su tramitación parlamentaria y ahora se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la propuesta aprobada este miércoles en la Cámara Alta modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la Loreg para recoger de forma diferenciada las circunscripciones de Ibiza y Formentera, de manera que cada una de ellas elija un representante en la Cámara Alta en las próximas elecciones generales.

Continúa el proceso

De esta manera, continúa el proceso iniciado con la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, aprobada semanas atrás por el Parlamento balear, que desvinculó a Formentera del tándem electoral que compartía con Ibiza para la elección de senadores.

La nueva configuración exigía, por tanto, adecuar la Loreg, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

Dos senadores donde había un escaño

De esta forma, "se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones".

El senador del PP Miquel Jerez, durante su intervención en el pleno del Senado. / Diario de Ibiza

Por todo ello, el texto modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la Loreg para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.

En una disposición transitoria, el partido que sustenta al Gobierno puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren.

Las intervenciones de Ferrer y Jerez

Durante el turno de portavoces han intervenido, en representación de las Pitiusas, el senador del grupo de Izquierda Confederal Juanjo Ferrer (que ganó las elecciones con la coalición progresista Eivissa i Formentera al Senat, formada por PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa ), y el senador del grupo del PP Miquel Jerez. Los dos han defendido la necesidad de que Formentera tenga representación en la Cámara Alta e incluso Jerez ha aprovechado para "despedir" a Ferrer en el que puede que haya sido "su último pleno".

Jerez ha recordado que Ferrer, debido al acuerdo programático de la coalición por la que se presentó, debe ceder su escaño a la representante de Formentera que le acompañó en la lista como candidato, Neus Massanet. "Debo reconocer sin complejos su trabajo, empeño y dedicación" por defender los intereses de Formentera en la Cámara Alta, "más allá de nuestras diferencias políticas".

El senador del PP ha lamentado no obstante que tanto él como Ferrer han "sufrido" esta legislatura a un Gobierno central "sin compromiso hacia Formentera, que no ha escuchado y no ha respondido a los problemas" de la isla en materia de "inmigración, aplicación arbitraria de la Ley de Costas y en transporte". En cualquier caso, considera que dotar de un senador a Formentera es una "oportunidad" para que la isla deje de estar en la "periferia de las decisiones" que le competen.

Finalmente, Jerez ha deseado "suerte" al senador progresista en su futuro político.