Sucesos
Rescatan a un gato atrapado en el motor de un coche en Ibiza
El Cepad se hará cargo ahora del animal, que resultó herido
Los Bomberos de Ibiza rescataron este miércoles por la tarde a un gato que había quedado atrapado en el motor de un coche estacionado en Sant Antoni. El aviso llegó al Parque Insular de Bomberos a las 18 horas, después de que el conductor de un turismo alertara de que un felino se encontraba atrapado en el interior del vehículo, aparcado en la calle Rosalía.
Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos. Según han explicado desde el Parque Insular, el cabo localizó a un veterinario para que pudiera anestesiar al animal y facilitar así las labores de rescate. Una vez sedado, los efectivos cortaron la correa de distribución del vehículo para poder liberar al gato.
Desde el Parque Insular han destacado que tuvieron que hacer “malabares” para extraer al animal, ya que el cuerpo no cuenta con un veterinario propio para este tipo de intervenciones. El gato, que resultó herido, quedará ahora bajo la atención del Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad).
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