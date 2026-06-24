Sanidad
Recuerdo a 50 médicos que marcaron la sanidad pitiusa
El Colegio de Médicos homenajea en un emotivo acto en el Centro Cultural de Jesús a profesionales ya fallecidos y reconoce también el papel de sus familias, un apoyo imprescindible en épocas en las que los facultativos pasaban muchas horas fuera de casa entre urgencias y visitas a domicilio
Ibiza rindió ayer homenaje a medio centenar de médicos fallecidos que formaron parte de la evolución de la asistencia sanitaria en las Pitiusas durante más de medio siglo. El acto, celebrado en el Centro Cultural de Jesús bajo el título ‘A aquellos médicos que ya no están entre nosotros y a sus familias’, reunió a compañeros, familiares y representantes institucionales en una cita marcada por el recuerdo y el agradecimiento.
El homenaje, organizado por el Colegio de Médicos de Balears, permitió repasar la trayectoria de unos 50 profesionales que ejercieron en Ibiza y Formentera desde los años cincuenta hasta tiempos recientes. Los doctores Eladio Merino y José María Tugués fueron los encargados de presentar sus semblanzas, fruto de varios meses de búsqueda y recopilación de nombres, fotografías y datos profesionales.
Entre los médicos recordados figuraron nombres muy presentes en la memoria sanitaria de la isla, como José Costa Pepet, el doctor Pujolet, Salvador Camacho, Rebollo, Rodríguez Vidal, Labarta, Vilás o Marí Calbet, además de profesionales vinculados a Formentera y sanitarios fallecidos más recientemente, como Esperanza Méndez, directora del Servicio de Admisión de Can Misses.
Transformación de la sanidad pitiusa
La velada sirvió también para subrayar la profunda transformación de la sanidad pitiusa. De apenas 40 médicos colegiados entre Ibiza y Formentera en los años cincuenta y sesenta se ha pasado a una realidad con alrededor de 800 profesionales, más recursos, más especialidades y una estructura asistencial muy distinta.
Pero el acto no solo miró a los médicos. También puso el foco en sus familias, reconocidas como un apoyo imprescindible en una época de guardias interminables, llamadas a cualquier hora y jornadas en las que la vocación médica invadía casi por completo la vida doméstica.
El presidente de la sede del Colegio de Médicos de Ibiza y Formentera, Carlos Rodríguez Ribas, abrió el homenaje, en el que también intervino el presidente del Colegio de Médicos de Balears, Carles Recasens Laguarda. Tras la presentación de las trayectorias se abrió un turno de palabra para los familiares, que aportaron la parte más emotiva de la cita.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, participaron en el cierre de un acto que tuvo algo de reparación simbólica. Ibiza agradeció así la entrega de quienes atendieron a generaciones de pacientes con pocos medios, muchas horas de trabajo y una disponibilidad casi absoluta.
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