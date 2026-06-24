Quejas vecinales por mal olor junto al nuevo tanque de tormentas de Ibiza: "Es insoportable"

El nuevo tanque de tormentas de Ibiza, situado en la calle Fray Luis de León de Platja d'en Bossa, está provocando quejas de los vecinos de la zona debido al mal olor que sale de la instalación y que, según denuncian, se puede sentir durante todo el día. "Unos días después de la inauguración empezó a oler. Cada día iba oliendo un poco más y a los diez días el olor ya era horrible", asegura una vecina a Diario de Ibiza respecto a esta infraestructura, que está llamada a evitar inundaciones en la zona y fue oficialmente inaugurada el pasado 8 de junio por el alcalde, Rafael Triguero, y el concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, el olor en la zona, efectivamente, es bastante desagradable, tirando a nauseabundo cuando sopla un poco de aire. "Tengo mensajes de queja de muchos vecinos porque es invivible, es insoportable el olor. La gente ya ni siquiera puede salir a su jardín. Hemos hecho una queja oficial por la Línea Verde y el administrador [de la finca] también ha enviado una queja", añade esta vecina.

Según le ha explicado un "antiguo arquitecto del Ayuntamiento", el tanque de tormentas también es "una mini central depuratoria a donde van los excrementos". "Y ahora se quedan estancados porque no hay suficiente agua", asegura, lo que explica los pestilentes efluvios que se puede sentir con nitidez mientras aporta su explicación a este diario sobre el asfalto que cubre la infraestructura.

Imagen tomada por una vecina durante la construcción del tanque. / D.I.

Tratamiento de cloro

El medio centenar de vecinos que viven en la acera par del tramo inicial de la calle Fray Luis de León, pegando ya con la playa, comparten sus lamentos a través de un grupo de WhatsApp donde el malestar ha ido en aumento. "Es que es todo el día. La gente abre la ventana de su habitación, o de la cocina, y le entra todo el mal olor en casa. Te viene el aroma del Caribe", bromea otro vecino.

En la acera impar de la calle se encuentra el Hotel Vibra Algarb. Preguntado por las molestias que ha podido causar el mal olor en sus clientes, desde el establecimiento aseguran que ninguno ha pedido un cambio de habitación por este motivo. En cualquier caso, y tras tomar nota de las quejas de los vecinos de enfrente, también se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para que analice la situación y busque "las soluciones necesarias".

Por su parte, fuentes municipales aclaran que los técnicos no han visto "nada raro" en el tanque de tormentas, pero que ha realizado un tratamiento de cloro "para reducir el olor". "Este miércoles comprobarán cómo va y darán seguimiento al tema", apostillan.

El tanque de tormentas de Platja d'en Bossa tiene una capacidad total de 1.000 metros cúbicos, más o menos la mitad de una piscina olímpica. Su coste se elevó por encima del millón de euros y fue sufragado por el Govern balear a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).