La Policía espera a la autopsia para avanzar en la investigación sobre la muerte de un agente en Ibiza

La Policía Nacional está a la espera de los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación sobre la muerte de uno de sus agentes en Ibiza. Fuentes próximas a las pesquisas han señalado que una de las hipótesis con las que trabajan es que la víctima, de 36 años, ingiriera una cantidad de sustancias estupefacientes o medicamentos que acabara con su vida.

Este extremo, en cualquier caso, deberá ser corroborado por las pruebas forenses que se le practiquen al cadáver, la autopsia y las pruebas toxicológicas, cuyos resultados definitivos pueden demorarse semanas. Lo que sí han descartado los investigadores es la participación de terceras personas en la muerte de su compañero, dado que el cuerpo no presentaba señales de violencia.

La muerte se produjo la madrugada del lunes en la vivienda de Ibiza en la que el agente residía con su pareja sentimental. La mujer, al parecer, salió corriendo de la vivienda para pedir ayuda, dado que el hombre se encontraba en estado de agitación. Aunque la mujer presentaba algunos rasguños, las fuentes consultadas han señalado que podrían deberse a que salió por una ventana y han descartado que existieran antecedentes por violencia de género.

Cuando llegaron los servicios de emergencias, el policía ya había perdido la vida debido a un colapso pulmonar. El hombre había solicitado traslado a otra ciudad, por lo que estaba a punto de abandonar la isla para desplazarse a su nuevo destino.