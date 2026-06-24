Un padre investigado por abusar sexualmente de su hija en Ibiza, sin medidas cautelares por su batalla judicial con la madre

La Audiencia Provincial de Baleares ha dejado sin efecto las medidas cautelares impuestas a un padre investigado en Ibiza por un presunto delito de agresión sexual a su hija, de tres años. El tribunal revoca así el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, que obligaba a que las visitas se realizaran exclusivamente en un Punto de Encuentro Familiar y prohibía al investigado acercarse a menos de 100 metros de la menor fuera de ese marco.

La Sala estima el recurso de la defensa y ordena volver al régimen de visitas fijado en un auto de agosto de 2024, sin perjuicio de que la investigación continúe. La causa se abrió tras la denuncia de la madre, que relató que la niña le habría contado que su padre le daba crema, la tocaba y le hacía cosquillas en la zona genital después de algunas visitas. La abuela materna también declaró en sede policial que la menor le había referido esos hechos.

El padre negó las acusaciones y alegó que la denuncia se enmarca en un contexto de alta conflictividad familiar, con varios procedimientos civiles y penales entre los progenitores. El Ministerio Fiscal pidió mantener las medidas al entender que existían indicios suficientes y una situación objetiva de riesgo para la menor.

La Audiencia no descarta la gravedad de los hechos denunciados, pero considera que el juzgado no valoró de forma completa el contexto previo del caso. El auto subraya que la medida se apoyó esencialmente en la declaración de la madre, sin ponderar suficientemente la existencia de denuncias anteriores, procedimientos abiertos, posibles incumplimientos del régimen de visitas y medidas cautelares previas que, según la defensa, fueron levantadas.

Indicios débiles

El tribunal también advierte de que el cuadro indiciario es todavía débil. La resolución señala que la menor, por su corta edad, no puede articular frases largas, por lo que resulta clave conocer qué preguntas se le formularon y cómo respondió. Además, destaca que el parte médico aportado no es concluyente: describe unas rojeces, pero no consta que la pediatra activara ningún protocolo ni reflejara sospecha de abuso.

La Sala critica que, más de dos meses después de adoptarse las medidas cautelares, no se hubiera practicado ninguna diligencia relevante. Por ello, considera que no puede mantenerse una decisión "altamente invasiva" que puede provocar una ruptura definitiva de la relación entre padre e hija.

La resolución no archiva la causa. La Audiencia ordena continuar la instrucción con carácter urgente y practicar nuevas diligencias, entre ellas la declaración judicial de la abuela materna y de la actual pareja del investigado, así como la incorporación de documentación de otros procedimientos. El tribunal deja abierta la posibilidad de acordar nuevas medidas cautelares si la investigación aporta indicios más sólidos.