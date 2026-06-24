Bienestar animal
Olivier Hassler, Pacma Ibiza: "Casos como el de Ikram demuestran que la protección animal requiere compromiso, coordinación y voluntad política"
El partido reconoce también a quienes han participado en la protección judicial de la perra Ikram
El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) ha valorado positivamente dos recientes avances en materia de protección animal en Ibiza: el inicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 7/2023 frente al abandono animal y la decisión judicial que ha paralizado temporalmente el sacrificio de la perra Ikram.
La formación política señala que este seguimiento se suma al realizado previamente en defensa de otra perra de raza caniche que llegó a Baleares en circunstancias similares.
El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, considera que la aplicación de las sanciones previstas en la normativa es un paso importante para combatir una de las formas más graves de maltrato animal. La formación recuerda que el abandono puede constituir una infracción grave o muy grave, sancionable con multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
Asimismo, Pacma ha reconocido la labor de las personas, profesionales y administraciones que han participado en la defensa de Ikram y de la caniche llegada anteriormente a Baleares. "Casos como estos demuestran que la protección animal requiere compromiso, coordinación y voluntad política", afirma Hassler.
Piden que el dinero de las sanciones se destine a la gestión de colonias felinas
Por otra parte, la formación política recuerda al Ayuntamiento de Ibiza que la Ley 7/2023 establece que los ingresos obtenidos por estas sanciones deben destinarse a actuaciones de protección y bienestar animal.
En este sentido, solicita "transparencia" sobre el destino de estos fondos y propone que parte de la recaudación se invierta en la alimentación de gatos comunitarios, en su identificación mediante microchip una vez esterilizados, en el refuerzo de las campañas de esterilización y en la atención veterinaria de animales comunitarios o con necesidades.
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