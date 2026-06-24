Noches de Ibiza exige regular los ‘party boats’ que operan en la isla como “discotecas flotantes”

La Asociación Empresarial de ocio nocturno Noches de Ibiza (AEON) reclama al Govern balear, al Consell de Ibiza, a los ayuntamientos de la isla y a la Delegación del Gobierno que regulen la actividad de los party boats que operan en las Pitiusas como “discotecas flotantes”, sin estar sometidos —según denuncia la patronal— a las mismas obligaciones que los establecimientos de ocio reglados.

AEON considera “inaceptable” que continúen celebrándose fiestas multitudinarias en barcos por la competencia desleal que, a su juicio, generan frente a discotecas, salas de fiesta y cafés concierto que sí deben cumplir con normativa turística, de actividades, seguridad, aforos, control acústico y fiscalidad.

La asociación asegura que numerosas embarcaciones comercializan actuaciones musicales de djs, servicio de bebidas con opción de barra libre, comidas y actividades de ocio y hostelería en el mar sin una regulación específica equivalente a la que se exige a los negocios que desarrollan esa misma actividad en tierra.

La junta directiva de AEON recuerda que las instituciones locales y autonómicas se han comprometido públicamente a ordenar esta actividad ante las denuncias formuladas por empresarios, vecinos y colectivos sociales. Sin embargo, lamenta que “las autoridades se tiran la pelota unas a otras” y que los party boats sigan funcionando sin que se hayan adoptado medidas eficaces.

La patronal sostiene que, si la legislación depende del Govern pero las inspecciones y sanciones corresponden a consells, ayuntamientos y Delegación del Gobierno, todas las administraciones deben asumir su responsabilidad y ofrecer una solución “integral y conjunta”.

Otra imagen de la espera para subir a un 'party boat'. / Toni Escobar

Reclaman una regulación específica

AEON reclama una regulación específica que evite el intrusismo y garantice que cualquier actividad recreativa que funcione como una discoteca, sala de fiesta o café concierto, ya sea en tierra o en el mar, quede sometida a obligaciones equivalentes en materia de seguridad, licencias, fiscalidad, controles administrativos y responsabilidad empresarial.

La asociación advierte además de que el problema no afecta solo a la competencia empresarial. Según AEON, la concentración de este tipo de actividades plantea interrogantes sobre la seguridad de los usuarios, el control de aforos, la ordenación de la oferta turística, la contaminación acústica, la generación de residuos y la protección medioambiental del litoral.

Tres expedientes contra barcos discotecas

La patronal recuerda que el Ayuntamiento de Ibiza inició en mayo de 2025 tres expedientes contra barcos discoteca por infringir la ordenanza municipal de residuos y que vecinos de ses Figueretes, es Viver y Platja d’en Bossa han denunciado molestias por el ruido provocado por estas actividades.

AEON lamenta, no obstante, que las administraciones no hayan facilitado “un balance público, transparente y completo” sobre el número real de denuncias, inspecciones, expedientes y sanciones impuestas a este sector.

La asociación también pide que se controle el cumplimiento de las ordenanzas de residuos y de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). En este sentido, denuncia que no puede permitirse que los barcos discoteca invadan espacios protegidos como el parque natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, como —según recuerda— ocurrió el año pasado.

“Queremos saber cuántos barcos discoteca han sido denunciados por invadir espacios naturales y la cuantía de las multas, para poner fin a la impunidad” AEON

“Queremos saber cuántos barcos discoteca han sido denunciados por invadir espacios naturales y la cuantía de las multas, para poner fin a la impunidad”, señala la patronal.

Por todo ello, AEON exige a las instituciones que pasen de las declaraciones de intenciones a la adopción de medidas normativas, inspectoras y sancionadoras. La asociación pide una regulación “clara y efectiva” de los party boats, acompañada de una campaña de inspecciones y sanciones para frenar el intrusismo y el turismo de excesos.

“Nos tememos que este año, con el eclipse, querrán hacer su agosto”, advierte AEON, que reclama igualdad de condiciones para todos los operadores turísticos y de ocio, así como medidas de seguridad, vigilancia y control que garanticen la protección del medio ambiente y la convivencia.