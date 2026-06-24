Este es el municipio de Ibiza con más vivienda turística

Baleares tiene 21.304 viviendas turísticas con 134.282 plazas, según la estadística experimental publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos del pasado mes de mayo. Esto significa que las vacacionales representan el 3,27% del todo el parque de viviendas del archipiélago y que cada una de ellas tiene, de media, 6,3 plazas turísticas.

En Mallorca, los municipios con mayor número de viviendas turísticas son Pollença (2.344), Alcúdia (1.464), Santanyí (1.013), Manacor (850), Felanitx (679), Santa Margalida (674), Llucmajor (539), Sóller (539) y Palma (538).

En Ibiza destacan Sant Josep (931) y Santa Eulària (771), mientras que en Menorca lideran Ciutadella (1.280) y Es Mercadal (622). En Formentera se han contabilizado un total de 839.

Poniendo estos datos en relación con el parque de viviendas de cada municipio, Pollença se mantiene al frente con un 17,2%. Por detrás van otros como Formentera (12%), Santanyí (8,2%) o Santa Margalida (8%).

Hay otras localidades que, pese a no destacar por el número total de viviendas vacacionales, sí lo hacen al ponerlas en relación con su parque de vivienda. Es el caso de Escorca (13,6%), Deià (10,2%), Es Mercadal (8,6%) o Alaior (8,5%).

Ateniendo al número de plazas, Pollença vuelve a liderar con 14.306. Le siguen municipios como Alcúdia (8.884), Sant Josep (7.359), Ciutadella (6.857), Santanyí (6.350) o Manacor (5.437).

Los municipios cuyas viviendas turísticas tienen de media más plazas son Sant Josep (7,9), Sant Joan (8,1), Santa Maria (8,1) y Santa Eugènia (8).