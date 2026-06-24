Vivienda en Ibiza
Este es el municipio de Ibiza con más vivienda turística
Las Islas Baleares tienen 21.304 viviendas turísticas con 134.282 plazas, según la estadística del INE
E.P.
Baleares tiene 21.304 viviendas turísticas con 134.282 plazas, según la estadística experimental publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos del pasado mes de mayo. Esto significa que las vacacionales representan el 3,27% del todo el parque de viviendas del archipiélago y que cada una de ellas tiene, de media, 6,3 plazas turísticas.
En Mallorca, los municipios con mayor número de viviendas turísticas son Pollença (2.344), Alcúdia (1.464), Santanyí (1.013), Manacor (850), Felanitx (679), Santa Margalida (674), Llucmajor (539), Sóller (539) y Palma (538).
En Ibiza destacan Sant Josep (931) y Santa Eulària (771), mientras que en Menorca lideran Ciutadella (1.280) y Es Mercadal (622). En Formentera se han contabilizado un total de 839.
Poniendo estos datos en relación con el parque de viviendas de cada municipio, Pollença se mantiene al frente con un 17,2%. Por detrás van otros como Formentera (12%), Santanyí (8,2%) o Santa Margalida (8%).
Hay otras localidades que, pese a no destacar por el número total de viviendas vacacionales, sí lo hacen al ponerlas en relación con su parque de vivienda. Es el caso de Escorca (13,6%), Deià (10,2%), Es Mercadal (8,6%) o Alaior (8,5%).
Ateniendo al número de plazas, Pollença vuelve a liderar con 14.306. Le siguen municipios como Alcúdia (8.884), Sant Josep (7.359), Ciutadella (6.857), Santanyí (6.350) o Manacor (5.437).
Los municipios cuyas viviendas turísticas tienen de media más plazas son Sant Josep (7,9), Sant Joan (8,1), Santa Maria (8,1) y Santa Eugènia (8).
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa