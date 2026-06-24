Accidente en Ibiza
Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
El hombre cruzaba la vía E-10 por donde no hay paso de cebra cuando fue arrollado por la motocicleta, que se estrelló a 50 metros contra un puente
Un hombre fue atropellado por una moto de gran cilindrada la noche de este miércoles, sobre las 22.30 horas, cuando cruzaba la E-10 frente a Diario de Ibiza, en una zona donde no hay paso de cebra.
El fuerte impacto dejó al peatón tendido bocabajo sobre el asfalto, herido e inconsciente, mientras la motocicleta, que quedó muy dañada, saltó a la acera, la atravesó e impactó a 50 metros contra el puente.
Varios policías nacionales (la Comisaría está al lado) atendieron en los primeros minutos al conmocionado motociclista, que se apoyó, sentado, en uno de los pilares del puente hasta que llegaron los facultativos del Samu 061.
La vía fue cortada al tráfico mientras el peatón era atendido e inmovilizado en la camilla por los sanitarios.
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