La pintora catalana Miriam Dema comparte mesa y arte con el público de Ibiza

El pincel de Miriam Dema (Barcelona, 1995) se desplaza por el lienzo impulsado por todo aquello que la emociona, como el recuerdo de su abuela Xita y el amor que le transmitía a través de los platos que le cocinaba y le servía a la mesa. Esa relación tan estrecha con la que considera su «segunda madre» y ese mueble tan indispensable en cualquier hogar que le conecta con ella son, en el primer caso, la fuente de inspiración, y en el segundo, el leitmotiv de ‘Seu’, la primera exposición de la artista catalana en Ibiza.

La muestra, inaugurada este martes, ha sido posible gracias al proyecto Can Garita y su nuevo aliado, Ibiza Interiors, una oficina de arquitectura de interiores en el paisaje rural de Sant Llorenç que ha puesto a disposición de esta iniciativa uno de sus espacios para que se convierta temporalmente en galería.

Es la primera vez que este negocio abre sus puertas al arte y lo hace apoyando la iniciativa de la curadora belga Sarah Suco Torres, promotora de Can Garita y una de las impulsoras de la residencia artística Las Cicadas, en Santa Gertrudis. Como explica ella misma, la colaboración con Ibiza Interiors representa una nueva etapa para Can Garita, cuya máxima ha sido siempre «conjugar creatividad artística y arquitectura vernacular».

«Era el momento de crecer», dice, y de dar el salto de las casetas varadero, que han acogido la iniciativa en ediciones pasadas, a una localización en medio del campo, un espacio más convencional, pero también más amplio y con unas condiciones más adecuadas para una exhibición de pintura. Suco, que siente «fascinación» por este medio de expresión, considera que hacer una muestra de pintura hoy en día es «un reto» tanto para el artista como para la persona que ejerce de comisaria.

Miriam Dema, este martes en el espacio de Can Garita en Ibiza Interiors. / Marcelo Sastre

Hay otra novedad en este nuevo capítulo de Can Garita que anuncia la curadora: «Alejandra Navarro, antigua directora de La Nave Salinas se suma al proyecto como socia». Como en años previos, CAN Art Ibiza, que se inaugura este jueves, también respalda la iniciativa, incluyendo ‘Seu’ en el programa CAN Local. Además, en la feria, que se celebra en el Recinto Ferial de Ibiza hasta este 28 de junio, se podrán contemplar tres obras de Miriam Dema.

Una artista que ya estuvo en Las Cicadas

Resalta la curadora belga que es la primera vez que invita a participar en Can Garita «a una artista que ha estado en Las Cicadas». Otro dato reseñable es que Miriam Dema es, hasta el momento, la única creadora española en el cartel de Can Garita desde que este proyecto se puso en marcha en 2023.

Suco descubrió a la pintora catalana a través de internet. Le atrajeron de ella «el uso que hacía del color sobre escenas de la vida cotidiana». En 2020, el año del covid, la conoció en persona en Barcelona, donde está la galería que la representa habitualmente, BETA Contemporary.

A partir de ahí, mantuvieron el contacto y la curadora, que por entonces trabajaba para la galería Perrotin, en París, contó con ella en una exposición colectiva en la ciudad de la luz, en la que también hubo representación ibicenca: Jesús de Miguel. Después, la invitó a participar en 2024 en el estreno de Las Cicadas.

Dos obras de Miriam Dema que forman parte de la exposición 'Seu'. / Marcelo Sastre

En esta residencia artística, explica la propia Dema, desarrolló parte del cuerpo de obra de ‘El Carinyo’, la primera exposición individual de la artista para BETA Contemporary. Su estancia en Ibiza aportó una nueva dimensión a su obra. «Las escenas interiores que estaba creando se abrieron al cielo y a la luz de la isla», explica la artista.

‘Seu’, que reúne en su inmensa mayoría cuadros creados exprofeso para Can Garita, también está influenciada por Ibiza. «Las obras las hice en Barcelona, pero desde el recuerdo, ya distorsionado, de la isla y siguiendo el hilo conductor del trabajo que llevé a cabo allí»; apunta. Los atardeceres, la luna, el cielo y la pausa del invierno en Ibiza impregnan los lienzos de esta muestra, que incita al espectador a la observación con calma para conectar con esas escenas tan domésticas y familiares de sentarse a la mesa para disfrutar de la comida y de la compañía.

La creadora, a la que le gusta pintar por capas, dejándose llevar por la intuición, la emoción, la memoria y la imaginación, ha empleado en estas pinturas acrílico, óleo en barra y telas como el encaje o el terciopelo. «En la pintura me gusta todo lo que genera variables porque con los años he descubierto que cuanto más impredecible es el proceso, más sincero es el resultado», afirma.

También está muy presente en la muestra «la elevación y la luz» porque para la pintora catalana es importante dar «la sensación de ligereza y pausa». Con estos y otros recursos, Dema quiere retratar en ‘Seu’ la magia de esos episodios cotidianos que giran en torno a la mesa e invitar al público a que se sienta como en casa ante sus obras.