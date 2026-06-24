Llama la atención
La licitación de las obras del aeropuerto de Ibiza por parte de Aena, en medio de las críticas que se han levantado en las últimas semanas, de 16,2 millones de euros. El argumento oficial habla de controles europeos, comodidad y nuevas pasarelas; la pregunta inevitable en una isla saturada es si todo eso no acabará significando también más presión.
La visita de los vecinos de Santa Gertrudis al Ayuntamiento de Santa Eulària tras recoger firmas contra los chalés-discoteca: fiestas clandestinas, caminos colapsados, huertos usados como aparcamiento y vecinos sin dormir. El lujo rural, por lo visto, a veces viene con la tentación de alquilar también la paciencia ajena y para muchos residentes en la isla se está acabando.
Que tres de cada cuatro empresas de hostelería de Ibiza y Formentera sigan sin medir la carga de trabajo como marca el convenio, según ha denunciado el sindicato UGT. Mientras tanto, muchas camareras de piso de las islas siguen haciendo habitaciones a un ritmo que no parece diseñado para personas, sino para cronómetros, según las denuncias del colectivo.
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