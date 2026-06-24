José Raya, de la Asociación de Transportes de Pimeef: "Estamos trabajando como si el puerto de Ibiza fuera del tercer mundo"

La Autoridad Portuaria de Baleares se ha reunido este martes con dirigentes empresariales, del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza de cara a impulsar la futura zona de actividades logísticas (ZAL) para el puerto de Ibiza, para la que se busca un terreno externo adecuado que solucione las carencias operativas de los muelles actuales. "Estamos trabajando como si estuviéramos en el tercer mundo", tal y como resume José Raya, el presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef).

Raya, que representa al sector más interesado en la creación de esta ZAL, junto con las navieras, lamenta que el espacio donde ahora trabajan en los muelles "ya se quedó pequeño en el momento en que se construyó, así que, 20 años después, se ha agravado mucho más el problema". Como ejemplo, recuerda que, al llegar a puerto, los camiones no disponen de un espacio donde descansar hasta que descargan su mercancía, ni tampoco donde parar después hasta que les toca volver a embarcar.

La propia APB, en la nota que ha colgado en sus redes sociales tras esta reunión, admite que necesita facilitar una "dignificación del sector del transporte", con áreas de descanso "equipadas con los servicios básicos para los conductores". No solo se trata de garantizar su salud, sino de cumplir con la normativa y solucionar "los desajustes legales y operativos que sufren con las horas del tacógrafo durante las travesías", detalla la APB.

Gran falta de profesionales

Para Raya, mejorar las condiciones de los conductores es aún más acuciante en un momento de gran carencia de profesionales, que provoca que un 20% de los camiones de Ibiza estén parados. "Nos quejamos de que no hay gente suficiente para trabajar, pero a la que tenemos la maltratamos con estas malas condiciones laborales y horarios. Además, tenemos los problemas de las infraestructuras y de congestión. No disponemos de centros logísticos, porque no hay terreno industrial, ni contamos con los medios que harían falta para el volumen de trabajo existente", lamenta.

Imagen de grupo de la reunón convocada este martes por la APB. / APB

De ahí que "todo el que puede, prefiere ir a conducir un taxi o un autobús". Actualmente, Raya calcula que se necesita una horquilla de entre 150 y 200 conductores para completar plantillas en la isla, aunque se trata de un problema de dimensiones globales: "Hacen falta unos 270.000 en el conjunto de Europa y 30.000 en España". Para más inri, el caso de Ibiza se agrava por el absentismo laboral y confiesa que, en su propia empresa, ha llegado a coincidir de baja la mitad de los camioneros.

Las mercancías

En la reunión de este martes, la APB ha presentado el estudio técnico previo que avala la creación de la futura Zona de Actividades Logísticas, en el que se indica que el volumen anual de mercancías que mueve el puerto de Ibiza ya alcanza los tres millones de toneladas. A partir de ahora, el organismo portuario constituirá mesas de trabajo con las administraciones locales "para explorar la viabilidad de nuevos solares fuera de la zona urbana portuaria y garantizar su inclusión en los planes de ordenación territorial".

Entre las numerosas opciones que se barajan se encuentra ampliar el suelo de los polígonos industriales situados junto a la carretera de Sant Antoni o en Cas Dominguets. En cualquier caso, se trata de soluciones que tardarán años en poder concretarse, por lo que también se plantea, como opción provisional, la creación de un parking en altura para camiones en es Botafoc.