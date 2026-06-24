La invasión de serpientes amenaza con acabar con las lagartijas de Ibiza en apenas cuatro años

"Cuando desaparecen las lagartijas o cuando disminuye tanto su población, y ya lo estamos viendo, todo se desequilibra". Con esta advertencia, Jaume Estarellas, biólogo y técnico de Medio Ambiente del Consell de Ibiza, resume el impacto que puede tener la desaparición de la sargantana pitiusa (Podarcis pityusensis) por la expansión de la culebra de herradura en Ibiza. "Hay estudios en los que se determina que la población de lagartijas se puede extinguir en el año 2030", explica Estarellas, que advierte de que "es posible que no queden lagartijas en la isla o que queden muy pocas". El escenario que plantea es devastador porque "el nivel de avance" de este problema "es enorme".

En la misma línea, Estarellas cuenta que la desaparición de la lagartija no supondría únicamente la pérdida de un "símbolo natural de Ibiza", sino que "su reducción ya está alterando la cadena trófica". "Las lagartijas son grandes moduladoras" del ecosistema, explica, y agrega: "Controlan principalmente las poblaciones de invertebrados, insectos, arañas, que son un poco la base de la cadena trófica".

Al disminuir el número de lagartijas, aumenta el de algunos de los animales que antes eran sus presas, como ciempiés, escolopendras y otros miriápodos (que tienen muchas patas). "Si hay pocos, es un problema, pero si hay muchos, también es un problema", señala el técnico. Ese aumento de estos insectos, según explica, puede afectar al suelo, a la vegetación y favorecer la aparición de plagas. "Las lagartijas controlan las plagas y, si las serpientes se comen a las lagartijas, entonces tenemos un problema", añade.

El único vertebrado endémico de Ibiza

La lagartija pitiusa no es una especie más dentro del ecosistema insular. "Es el único vertebrado endémico de Ibiza", recuerda Estarellas, y apunta que también es "el único vertebrado autóctono de la historia" natural de la isla. Además, el biólogo explica que Ibiza no contaba originalmente con fauna terrestre vertebrada propia más allá de esta especie. Por eso, su papel ecológico es clave. "La lagartija era el vertebrado endémico y, por lo tanto, es una pieza fundamental del ecosistema", señala.

La culebra de herradura, especie invasora en la isla, también está modificando su alimentación a medida que reduce la población de lagartijas. "Cuando ya han acabado con ellas, empiezan a comer micromamíferos, básicamente ratones, musarañas". Estos pequeños mamíferos son alimento también de aves rapaces y otras especies protegidas, como búhos y lechuzas. Por eso, el impacto puede extenderse más allá de la propia lagartija. "Se está produciendo un cambio tan brusco de la cadena trófica que puede afectar a otras especies protegidas", advierte Estarellas.

Los islotes, en peligro

La amenaza es especialmente grave en los islotes, donde las poblaciones de lagartijas tienen un valor ecológico único. Estarellas recuerda que "cada lagartija en un islote es una especie única del islote", por lo que su pérdida "puede ser muy dramática". Además, en estos espacios las serpientes también pueden depredar huevos y pollos de aves que nidifican en el suelo, como el alcaraván, el chotacabras o la curruca balear. "Tanto los huevos como los pollos son muy vulnerables a la presencia de las serpientes", detalla este experto.

Uno de los comportamientos que más ha sorprendido a los técnicos de la culebra de herradura es su capacidad para llegar nadando a islotes cercanos. "Nunca nos podríamos haber imaginado que este tipo de serpiente, que es totalmente terrestre, nadaba de esta manera", reconoce Estarellas. Según explica, estas serpientes pueden desplazarse más de un kilómetro desde la costa de Ibiza hasta islotes próximos. Entre los ejemplos cita los de Santa Eulària y es Canar, en la zona de Levante, así como es Canaret o s'Illa Murada, en el norte de la isla.

Una invasión difícil de frenar

En cuanto al avance de la invasión de ofidios, Estarellas señala que hace "cuatro o cinco años" ocupaban aproximadamente la mitad de la isla y que ahora han colonizado "el 80% de Ibiza", lo que muestra su rápido avance. Esta especie no es venenosa y no representa un peligro para los humanos. Pero se defiende y, aunque no está dentada, dispone de unas comisuras en la boca que puede provocar heridas superficiales.

Sobre la posibilidad de erradicarla, el biólogo responde que "es muy difícil acabar con ellas, pero se tiene que intentar". El objetivo, apunta, es al menos reducir las poblaciones "a unos niveles suficientes" para dar margen a la recuperación de la lagartija. Por ahora, quedan muchas incógnitas. "Estamos en un laboratorio viviente", sostiene Estarellas, al tratarse de un caso inédito en una isla mediterránea con este tipo de serpiente invasora.

El Consell de Ibiza no dirige directamente la campaña de control de esta plaga, ya que depende del Govern balear y del Servicio de Protección de Especies. Aunque la institución insular colabora en las tareas de control y erradicación. Por último, el biólogo insiste en que el problema va mucho más allá de la presencia de serpientes: "Afecta a la base del equilibrio natural de Ibiza", resume. "Es una pieza fundamental del ecosistema para que funcione toda la cadena trófica", concluye sobre la lagartija, y advierte de que su desaparición no sería una pérdida aislada, sino "un desequilibrio para toda la biodiversidad insular".