Infraviviendas en Ibiza: El Ayuntamiento inicia los trámites para desalojar el asentamiento de ses Feixes
El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado el procedimiento para retirar todas las 28 infraviviendas que se han instalado en los últimos meses en una zona de ses Feixes des Prat de Vila, justo detrás del aparacamiento privado de es Pratet y a pocos metros de la avenida de Santa Eulària y del puerto de la ciudad.
Desde el equipo de gobierno explican que ahora "no se desaloja", sino que, como en el caso de sa Jovería, se avisa a los moradores de estas infraviviendas "de la normativa que están incumpliendo". Después habrá que "levantar acta, marcar los vehículos, etcétera", añaden desde Vila. Todo ello enmarcado en un procedimiento "obligatorio y normal de control de cumplimiento de las ordenanzas. Cuando alguien estaciona donde no toca, o pernocta donde no toca, se le notifica y se le denuncia", advierten.
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