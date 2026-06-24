Dos incendios forestales en menos de ocho horas movilizan a los Bomberos de Ibiza

Los Bomberos de Ibiza ha intervenido en las últimas horas en dos incendios forestales de baja peligrosidad registrados en el municipio de Sant Josep, ambos controlados y extinguidos rápidamente sin que se produjeran daños de consideración, según informaron desde el Parque Insular de Bomberos a Diario de Ibiza.

El primero de los incendios se declaró a las 23 horas de este martes en una zona cercana a la Torre des Coll des Jondal. Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos del cuerpo de bomberos a bordo de un autobomba, que lograron sofocar las llamas en poco tiempo.

Horas después, alrededor de las 6.15 de la mañana de este miércoles, los bomberos recibieron un nuevo aviso por otro incendio forestal, en esta ocasión en un descampado de Sant Jordi, también dentro del término municipal de Sant Josep. De nuevo se movilizó una dotación compuesta por cinco efectivos y un autobomba, que consiguió controlar y extinguir el fuego con rapidez.

Según han informado desde el Parque Insular de Bomberos de Ibiza, ninguno de los dos incidentes provocó daños significativos ni requirió actuaciones adicionales una vez extinguidas las llamas.

Por el momento se desconocen las causas que originaron ambos incendios.