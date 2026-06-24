Ibiza volvió a saltar al verano ayer en la Nit de Sant Joan. Lo hizo como manda la tradición: alrededor del fuego, con los pies cerca de la arena, con música de fondo, con olor a leña, con familias enteras reunidas frente a pequeñas hogueras y con grupos de amigos cumpliendo el viejo ritual de brincar sobre las llamas.

Ibiza salta al verano en la Nit de Sant Joan

No hay muchas noches en el calendario con tanta capacidad para reunir a gente tan distinta bajo un mismo gesto. Saltar el fuego, pedir un deseo, dejar atrás lo viejo, reírse del miedo al último brinco, compartir macarrons, mirar el mar oscuro y pensar, aunque sea por un segundo, que algo puede empezar de nuevo. Esa es parte de la magia de Sant Joan: una fiesta que se celebra en plazas, playas y pueblos, pero también en la memoria de cada uno.

Ibiza salta al verano en la Nit de Sant Joan

En Vila, uno de los focos principales estuvo en ses Figueretes, donde el Ayuntamiento de Ibiza había preparado una de las celebraciones más familiares de la noche bajo el lema ‘Back to the hits’. Desde las siete de la tarde y hasta la medianoche, la playa se convirtió en un pequeño escenario abierto al verano, con sesiones de dj, cantantes, bailarines, photocall, sorpresas y una piñata infantil.

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El Consistorio habilitó en ses Figueretes una zona específica para personas mayores y con diversidad funcional, además de 40 agujeros para encender hogueras de forma segura. También estaba previsto repartir 250 raciones de macarrons, uno de esos sabores que ayudan a fijar la noche en la memoria. En total, el Ayuntamiento había previsto 120 lotes de leña para los espacios autorizados, con el objetivo de mantener viva la tradición sin perder de vista la seguridad ni el respeto al entorno.

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Porque el fuego, en Sant Joan, es símbolo y es fiesta, pero también exige cuidado. Por eso solo se permitió encender hogueras en las zonas acotadas de ses Figueretes y sa Punta, en es Viver, donde también hubo música en directo y sesiones de DJ hasta la medianoche, con 15 agujeros habilitados para hacer fuego.

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La celebración de Vila se extendió además a otros puntos del municipio. En Talamanca hubo música, con los djs DRamønes, el concierto de Que me quiten lo bailao y otras 250 raciones de macarrons para acompañar la velada. En ses Figueres, la terraza del Hotel Ses Figueres acogió el concierto de Los del Varadero, con ritmos marineros y populares en un ambiente de proximidad. Y en el marco de las fiestas de la Asociación de Vecinos San Pablo, el pregón y la actuación del grupo Esta me la sé pusieron la banda sonora.

Ibiza salta al verano en la Nit de Sant Joan

Pero si hay un lugar donde la Nit de Sant Joan conserva una solemnidad especial, ese es Sant Joan. Allí, en el pueblo que da nombre a la fiesta, la noche volvió a tener el peso de las celebraciones antiguas. Los nou foguerons marcaron el momento culminante de una jornada que empezó con música y acabó, como cada año, con el fuego como protagonista. En el parking detrás de la iglesia y en la Plaça d’Espanya se sucedieron las actuaciones, los encuentros y ese aire de fiesta patronal que seguirá durante el día de hoy.

Ibiza salta al verano en la Nit de Sant Joan

Fiesta del IEE en es Cubells

También en es Cubells se vivió una de las citas más singulares de la noche, con la fiesta organizada por el Institut d’Estudis Eivissencs. Allí, la Nit de Sant Joan volvió a mostrar su cara más cultural y reivindicativa, vinculada a la lengua, la tradición y la identidad pitiusa (más información en la página 14).

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La noche se desplegó, en realidad, por toda Ibiza y Formentera. Hubo actos en distintos pueblos, playas y plazas, cada uno con su acento propio: más familiar en algunos puntos, más musical en otros, más tradicional en Sant Joan, más simbólico en es Cubells. Y en todos ellos se repitió una escena parecida: gente llegando con bolsas, niños corriendo alrededor de los mayores, grupos buscando sitio, llamas pequeñas creciendo poco a poco, móviles grabando el salto y algún prudente esperando a que el fuego bajara un poco antes de atreverse.