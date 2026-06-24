La pareja estafada al llegar a Ibiza calcula en 3.500 euros el coste de su primer mes en la isla

La pareja que llegó a Ibiza para trabajar y denunció haber perdido 800 euros en una estafa de alquiler cuenta ahora en un nuevo vídeo cómo ha sido su primer mes en la isla: alojamiento provisional, búsqueda de vivienda, alquiler, coche y gastos básicos.

Después de que su caso se hiciera viral en redes sociales tras denunciar una estafa de 800 euros al intentar encontrar alojamiento en Ibiza, la pareja explica ahora con detalle cómo ha sido su primer mes en la isla. Llegaron con la intención de trabajar, pero antes incluso de poder asentarse tuvieron que hacer frente a un golpe económico importante.

Una carrera contrarreloj para conseguir alojamiento

“Llegamos y nos estafaron. Perdimos 800 euros”, relatan. A partir de ahí, comenzó una carrera contrarreloj para encontrar un lugar donde quedarse. Durante casi dos semanas tuvieron que alojarse en un hostal, con un coste de 50 euros al día. En total, calculan que gastaron alrededor de 500 euros solo en esa estancia provisional mientras seguían buscando una solución.

Finalmente, consiguieron mudarse a “una casita muy guay”, aunque el precio del alquiler supone otro gran esfuerzo: 1.600 euros al mes. Una vez resuelto el problema de la vivienda, quedaba otro asunto imprescindible para poder moverse por la isla: el coche. Según explican, tuvieron la suerte de que les dejaran uno sin tener que entregar fianza, por el que pagan 400 euros.

Una larga lista de gastos

Entre la estafa inicial, el hostal, el alquiler, el coche y los gastos de comida y manutención, calculan que el primer mes en Ibiza les ha supuesto unos 3.500 euros. “Los esfuerzos son difíciles”, reconocen, aunque aseguran que han conseguido empezar a trabajar y estabilizar poco a poco su situación.

Actualmente, la pareja trabaja: él como seguridad, con jornadas de hasta doce horas diarias, mientras que María, su novia, ha encontrado empleo como dependienta en una boutique. Pese al elevado coste de empezar de cero en la isla, explican que seguirán contando su experiencia para mostrar la realidad que viven muchas personas que llegan a Ibiza en busca de trabajo. “Gracias al vídeo de la estafa, que se hizo viral, pudimos dar visibilidad a lo que nos pasó. Ahora queremos contar cómo continúa nuestra historia”, señalan.