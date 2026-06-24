‘Origen’, el viaje escultórico de Aphon Hengcharoen a las raíces de la humanidad en Ibiza

La artista visual y escultora Aphon Hengcharoen inaugura este jueves, 25 de junio, a las 19 horas, su exposición individual 'Origen' en la Sala Baleària de Ibiza, en el puerto, una muestra organizada por la Fundación Baleària que podrá visitarse hasta el próximo 20 de septiembre.

Según explica la propia artista, 'Origen' nace como una reflexión sobre las raíces que conectan al ser humano con la humanidad, la naturaleza y la cultura. A través de la escultura y las artes visuales, Hengcharoen propone un diálogo entre Asia y Europa, dos territorios simbólicos y culturales que confluyen en una obra marcada por la identidad, la memoria y el vínculo con la tierra.

Detalle del cartel original de una de las obras de Aphon. / Aphon Hengcharoen.

De Tailandia a Ibiza

Aphon Hengcharoen, nacida en Tailandia y residente en Ibiza desde 2014, se formó en Diseño, Comunicación y Arte Visual en la Universidad de Burapha. Antes de instalarse en las Islas Baleares desarrolló su trayectoria profesional en Bangkok, donde trabajó en ámbitos como el diseño gráfico, la ilustración y la dirección de arte, según recoge la Fundación Baleària.

Su trabajo artístico se caracteriza por una mirada sensible hacia la naturaleza, la luz y el paisaje. En su obra, la artista ha explorado especialmente la pintura de paisajes al natural y la interacción entre luces y sombras, una búsqueda que conecta con la atmósfera mediterránea de Ibiza y con su propia memoria cultural. En 'Origen', esa sensibilidad se amplía hacia un lenguaje más simbólico, en el que las formas, los materiales y las imágenes sirven para hablar de pertenencia, raíces y encuentro entre culturas.

La exposición invita al espectador a recorrer un universo visual en el que tradición y contemporaneidad conversan desde una perspectiva personal. La sensibilidad asiática de Hengcharoen se enlaza con el paisaje de Ibiza para construir una propuesta que reflexiona sobre aquello que une a las personas más allá de su procedencia.

La inauguración tendrá lugar el jueves 25 de junio a las 19 horas en la Sala Baleària de Ibiza. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre de 2026.