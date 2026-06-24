Mercados locales
Ibiza estrena las noches de verano en Sant Rafel con artesanía, producto local y 'ball pagès'
El mercado abrirá todos los jueves, del 25 de junio al 10 de septiembre, con 20 puestos, música en directo y propuestas infantiles
La Mostra Artesanal de Sant Rafel inaugura este jueves, 25 de junio, a las 19.30 horas, su decimoquinta edición, consolidada ya como uno de los eventos estivales de referencia en Ibiza. La cita reunirá este verano a 20 puestos especializados en artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad.
El mercado, situado en la avenida Isidor Macabich, abrirá todos los jueves hasta el próximo 10 de septiembre, en horario de 19.30 de la tarde a 22.30 de la noche. Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de artículos elaborados por artesanos y productores locales, como piezas de cerámica, bisutería hecha a mano, complementos y otros productos vinculados a la tradición ibicenca. La oferta se completará con productos agrícolas procedentes del campo de la isla.
Quince veranos que Sa Colla de Sant Rafel da la bienvenida
La inauguración de esta XV edición contará con una actuación de ball pagèsa cargo de Sa Colla de Sant Rafel, que dará la bienvenida a una nueva temporada de la Mostra Artesanal. Durante el verano, la programación incluirá también actuaciones de música en directo y exhibiciones de ball pagès, con el objetivo de crear un ambiente festivo y cultural en las noches estivales.
Como novedad, la Mostra incorporará este año castillos hinchables, que se sumarán a las actividades dirigidas al público infantil. Además, la iniciativa se complementará con una propuesta cultural gracias a la exposición colectiva 'Art d’Estiu', que podrá visitarse todos los jueves en Can Portmany, en colaboración con la Associació Multiart Eivissa (AMAE).
El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, ha destacado que la Mostra Artesanal de Sant Rafel es "un evento plenamente consolidado que contribuye a promocionar la calidad de los productos locales y el talento de nuestros artesanos". Tur ha animado además a residentes y turistas a visitar el mercado y disfrutar de una propuesta que combina tradición, cultura y gastronomía local.
Organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Sant Rafel y el Consell de Ibiza, la Mostra Artesanal se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible del calendario, donde se ponen en valor las tradiciones y la identidad cultural de la isla.
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