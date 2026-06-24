Adrián, Ginés, Dieppe, Salah y Carla, cinco alumnos de FP de Ibiza se forman en Francia, Alemania y Portugal

El Instituto Isidor Macabich continúa consolidando su apertura internacional y su apuesta por la excelencia en la Formación Profesional. A lo largo de este curso, un grupo de alumnos y docentes ha participado en el programa europeo Erasmus+, completando estancias formativas "de alto valor profesional, lingüístico y cultural" en distintos países de la Unión Europea.

Cuatro alumnos de Grado Medio, dentro del programa en consorcio EuroFP Balears 9, han vivido una experiencia de inmersión laboral durante cinco semanas. Adrián Tur y Ginés Torres, estudiantes del ciclo de Electricidad, y Manuel Martín, alumno del ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones, se desplazaron hasta Dieppe, en la región francesa de Normandía, donde desarrollaron sus habilidades técnicas en la empresa local Dieppe Électricité.

Programas culturales en cada capital

Por su parte, Salah Lachkar, alumno del ciclo de Vídeo Dj y Sonido, realizó sus prácticas en Lisboa, donde pudo profundizar en su especialidad de vídeo y sonido a través de programas culturales en la capital portuguesa y su entorno.

La internacionalización del centro también se ha extendido este año a los ciclos de Grado Superior. En esta modalidad destaca la movilidad de Carla Ribas, alumna del grado de Dirección de Cocina, que completó la totalidad de sus prácticas obligatorias —400 horas— en el restaurante Divernet Traiteur, también en Dieppe, donde tuvo la oportunidad de aprender de primera mano técnicas de la cocina francesa.

Desde el centro valoran el resultado de estas movilidades, que, según destacan, refuerzan su compromiso con el programa Erasmus+. Estas becas no solo permiten al alumnado perfeccionar sus competencias profesionales y lingüísticas, sino que también les ofrecen, en muchos casos, una primera experiencia fuera de su zona de confort.

Conocer el día a día de las clases

El proyecto europeo del Instituto Isidor Macabich incluye asimismo una línea de actuación destinada a la actualización pedagógica del profesorado mediante el denominado job shadowing, una formación por observación en centros educativos extranjeros.

Gracias al proyecto de consorcio, un profesor de la especialidad de Inglés y una profesora de Formación y Orientación Laboral han visitado centros en Francia y Alemania, donde han podido conocer el día a día de las clases y observar metodologías afines en el ámbito europeo.

Además, otro profesor de Grado Superior de la especialidad de Cocina realizará la última estancia de formación en el extranjero a finales de este mismo mes. Desde la coordinación del programa Erasmus+ en el Instituto Isidor Macabich destacan el impacto positivo de estas becas. “Este programa es una herramienta de transformación personal y académica. Ver cómo regresa nuestro alumnado, con una madurez profesional reforzada y una mentalidad abierta al mundo, nos confirma que la Formación Profesional no tiene fronteras”.