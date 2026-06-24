Ibiza y Formentera siguen en nivel máximo de riesgo de incendio forestal

Ibiza continúa este miércoles en situación de riesgo extremo de incendio forestal. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear ha informado a través de sus redes sociales de que Baleares mantiene el nivel máximo de peligro por incendio forestal, conocido como Alerta Foc 4, en amplias zonas del archipiélago.

Según el mapa publicado por el Ejecutivo autónomo para este 24 de junio, la mayor parte de Ibiza se encuentra en color rojo, que corresponde al nivel máximo de alerta. La situación afecta a los municipios de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni y buena parte de Sant Joan, mientras que algunas áreas del municipio de Sant Josep permanecen en nivel 2 (amarillo), un grado inferior de riesgo.

En Formentera, el mapa sitúa prácticamente toda la isla en nivel 1, el más bajo, aunque la conselleria insiste en la necesidad de mantener la precaución y respetar las restricciones vigentes sobre el uso del fuego.

Ante esta situación, el Govern recuerda que está prohibido realizar quemas en terrenos forestales y recomienda consultar diariamente las condiciones y posibles suspensiones de autorizaciones a través de la página web oficial de Alerta Foc.

En medio de una ola de calor y bajo una alerta amarilla de Aemet por altas temperaturas, la declaración de Alerta Foc 4 implica unas condiciones meteorológicas especialmente favorables para la propagación de incendios forestales, por lo que cualquier negligencia puede derivar en un fuego de rápida evolución.

La advertencia llega después de que los Bomberos de Ibiza tuvieran que intervenir en las últimas horas en dos incendios forestales en el municipio de Sant Josep, uno en la noche del martes en la zona de la Torre des Coll des Jondal y otro en la mañana de este miércoles en un descampado de Sant Jordi. En ambos casos, los efectivos lograron controlar y extinguir rápidamente las llamas.