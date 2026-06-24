La advertencia de un relaciones públicas de Ibiza antes de ir a una fiesta en una villa: “Puede ser complicado marcharte”

Para muchos jóvenes que viajan a Ibiza, una de las grandes obsesiones del viaje es acabar en una villa. La imagen de una fiesta privada, en una casa espectacular y en un entorno exclusivo, forma parte del imaginario que acompaña a la isla. Sin embargo, detrás de esa experiencia también hay una realidad que conviene conocer antes de lanzarse.

Así lo explica Mati, relaciones públicas que trabaja en Ibiza desde hace cinco temporadas y creador del perfil de Instagram ‘Tu amigo de Ibiza’, donde comparte información y consejos sobre la isla. Según relata, acudir a una villa puede convertirse en “una de las mejores experiencias de tu vida” si se tiene la suerte de acceder a una buena fiesta, bien organizada y con buen ambiente. Pero también advierte de que no siempre es así.

"No dejarse llevar por la emoción del momento"

“Es una experiencia única que yo solo he vivido en Ibiza”, reconoce. Aun así, insiste en que es importante no dejarse llevar únicamente por la emoción del momento. Muchas de estas villas se encuentran en zonas alejadas, y llegar hasta ellas puede ser complicado. En ocasiones, el trayecto puede superar la hora y media entre puntos de recogida, traslados y esperas, afirma el creador de contenido, quien cuenta con más de catorce mil seguidores en su cuenta.

El problema, señala, llega cuando una vez allí el lugar o el ambiente no responden a lo esperado. Salir de una villa puede no ser sencillo, especialmente si está lejos de las principales zonas de ocio o si resulta difícil conseguir un taxi. “Si no te gusta la villa o no te gusta el ambiente, puede ser complicado marcharte”, advierte.

El creador y relaciones públicas recomienda informarse bien antes de aceptar una invitación o acudir a una ubicación enviada por desconocidos. También aconseja ir acompañado, coincidir con otros grupos conocidos y tener previsto cómo volver. Esta precaución, apunta, es especialmente importante para grupos de chicas que pueden encontrarse en una situación incómoda si llegan a una fiesta privada y el ambiente no les convence.

“Las villas están muy guapas, unas mejores que otras, pero hay que elegir bien”, resume. Su mensaje no pretende desanimar a quienes quieran vivir esa experiencia, sino invitarles a hacerlo con prudencia. Ibiza ofrece momentos únicos, pero también exige sentido común, información y cierta cautela para evitar chascos o situaciones desagradables.