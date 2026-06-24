Felt Oxytocin, Dobrawa Czocher y Two Lanes: Ibiza se prepara para tres noches de música con Suau Festival

Suau Festival ultima los preparativos de su segunda edición, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en tres espacios emblemáticos de Ibiza: el exterior del Auditorio de Es Caló de s’Oli, el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila y la cantera de Sa Pedrera.

Impulsada por Eivissa Escènica, la cita volverá a reunir en la isla propuestas de música neoclásica, ambient y electrónica contemporánea en un formato íntimo y relacionado al entorno. La programación contará con Felt Oxytocin, Dobrawa Czocher y Two Lanes, tres nombres que representan distintas corrientes de la nueva música europea.

El festival arrancará el 3 de julio en Es Caló de s’Oli con el concierto gratuito de Felt Oxytocin, proyecto ibicenco formado por Samuel Pérez, al piano, y Carlos Vesperinas, al violonchelo. El dúo combina instrumentos acústicos, sintetizadores y sonidos orgánicos grabados en la naturaleza, e interpretará piezas de 'Entre Ellas' y adelantos de 'Tafukt', su próximo álbum inspirado en un viaje creativo a Marruecos.

El dúo ibicenco, Felt Oxytocin. / Suau Festival.

Cabina de retratos en directo

La jornada inaugural incorporará una de las novedades de esta edición: el LivePortrait Booth, una instalación interactiva de Live Painting Ibiza inspirada en los antiguos fotomatones. Antes y después del concierto, los asistentes podrán llevarse una ilustración realizada en directo como recuerdo personalizado. La velada contará también con una barra gestionada por la Asociación Cultural Great River Road y con la food truck Sa Trugeta.

El 4 de julio, el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila acogerá la actuación de Dobrawa Czocher. La violonchelista y compositora polaca, una de las voces destacadas de la nueva escena neoclásica europea, presentará 'State of Matter', su nuevo álbum publicado por 130701 / FatCat Records, en el que combina violonchelo, sintetizadores, electrónica y voz.

Dobrawa Czocher, violonchelista que actuará en el Suau Festival. / Remitida por Suau Festival

La programación concluirá el 5 de julio en Sa Pedrera con Two Lanes. El dúo alemán formado por los hermanos Leo y Rafa se ha consolidado en la electrónica emocional europea con una propuesta basada en piano acústico, sintetizadores analógicos y electrónica minimalista. Con más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, su actuación está concebida para dialogar con el paisaje de la cantera.

Dúo alemán Two Lanes. / Suau Festival.

Las entradas para los conciertos de Dobrawa Czocher y Two Lanes están disponibles en Eivissa Escènica, mientras que el concierto inaugural de Felt Oxytocin será gratuito hasta completar aforo. Los alumnos de escuelas de música y conservatorios pueden beneficiarse de un descuento especial con el código promocional 'ALUMNES'.