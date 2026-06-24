Música
Felt Oxytocin, Dobrawa Czocher y Two Lanes: Ibiza se prepara para tres noches de música con Suau Festival
La cita impulsada por Eivissa Escènica reunirá del 3 al 5 de julio a tres referentes de la nueva música europea en espacios emblemáticos de la isla
Suau Festival ultima los preparativos de su segunda edición, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en tres espacios emblemáticos de Ibiza: el exterior del Auditorio de Es Caló de s’Oli, el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila y la cantera de Sa Pedrera.
Impulsada por Eivissa Escènica, la cita volverá a reunir en la isla propuestas de música neoclásica, ambient y electrónica contemporánea en un formato íntimo y relacionado al entorno. La programación contará con Felt Oxytocin, Dobrawa Czocher y Two Lanes, tres nombres que representan distintas corrientes de la nueva música europea.
El festival arrancará el 3 de julio en Es Caló de s’Oli con el concierto gratuito de Felt Oxytocin, proyecto ibicenco formado por Samuel Pérez, al piano, y Carlos Vesperinas, al violonchelo. El dúo combina instrumentos acústicos, sintetizadores y sonidos orgánicos grabados en la naturaleza, e interpretará piezas de 'Entre Ellas' y adelantos de 'Tafukt', su próximo álbum inspirado en un viaje creativo a Marruecos.
Cabina de retratos en directo
La jornada inaugural incorporará una de las novedades de esta edición: el LivePortrait Booth, una instalación interactiva de Live Painting Ibiza inspirada en los antiguos fotomatones. Antes y después del concierto, los asistentes podrán llevarse una ilustración realizada en directo como recuerdo personalizado. La velada contará también con una barra gestionada por la Asociación Cultural Great River Road y con la food truck Sa Trugeta.
El 4 de julio, el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila acogerá la actuación de Dobrawa Czocher. La violonchelista y compositora polaca, una de las voces destacadas de la nueva escena neoclásica europea, presentará 'State of Matter', su nuevo álbum publicado por 130701 / FatCat Records, en el que combina violonchelo, sintetizadores, electrónica y voz.
La programación concluirá el 5 de julio en Sa Pedrera con Two Lanes. El dúo alemán formado por los hermanos Leo y Rafa se ha consolidado en la electrónica emocional europea con una propuesta basada en piano acústico, sintetizadores analógicos y electrónica minimalista. Con más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, su actuación está concebida para dialogar con el paisaje de la cantera.
Las entradas para los conciertos de Dobrawa Czocher y Two Lanes están disponibles en Eivissa Escènica, mientras que el concierto inaugural de Felt Oxytocin será gratuito hasta completar aforo. Los alumnos de escuelas de música y conservatorios pueden beneficiarse de un descuento especial con el código promocional 'ALUMNES'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa