Ensalada, mejillones, lubina y biscuit: una cena frente al mar en Ibiza para impulsar la detección precoz del cáncer

La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer celebrará el próximo sábado 4 de julio una cena solidaria en el restaurante Sa Caleta, en Sant Josep. La cita, que comenzará a las 20.30 horas, tiene como objetivo recaudar fondos para el proyecto de investigación que financia la entidad, centrado en el diagnóstico temprano del cáncer mediante nanosensores y biotecnología.

La velada, frente al mar, contará con un menú diseñado especialmente para la ocasión por un precio de 75 euros por persona. La propuesta gastronómica incluye dos entrantes, un plato principal, postre y bebidas. En concreto, la cena comenzará con una ensalada de endivias, nueces, higos y salsa de miel y mostaza, además de mejillones en salsa marinera. Como plato principal se servirá lubina al horno y, de postre, biscuit de almendras acompañado del tradicional café caleta.

Desde la asociación han mostrado su entusiasmo por “dar la bienvenida al verano” con una de sus tradicionales cenas solidarias, una iniciativa con la que recaudan fondos para continuar apoyando la investigación contra el cáncer. La entidad recuerda que la prevención y la detección precoz son claves para mejorar la vida de los pacientes y salvar vidas. Al final de la noche también se celebrará una rifa solidaria con premios donados por empresas locales de la isla

Un proyecto para detectar el cáncer en fases iniciales

La Asociación Elena Torres por la Investigación contra el Cáncer financia el proyecto que dirige la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, basado en una tecnología creada por ella misma para detectar el cáncer en estados primarios a través de nanosensores y biotecnología. El objetivo es identificar, mediante un análisis de sangre, marcadores que permitan diagnosticar la enfermedad de forma precoz.

El proyecto se encuentra actualmente en su cuarta fase, con pruebas de concepto en laboratorio a partir de muestras reales procedentes de varios hospitales de España. Según la asociación, estos avances son positivos y acercan a la investigadora a su objetivo de lograr una detección precoz del cáncer. La iniciativa ha sido reconocida, además, con la prestigiosa beca Fero.

La Asociación Elena Torres nació en 2015 con el objetivo de combatir la enfermedad que acabó con la vida de la mujer a la que rinde homenaje. Desde su creación, la entidad ha invertido un millón de euros en este proyecto, recaudados gracias a donaciones de ciudadanos y empresas y a los distintos eventos y acciones solidarias impulsados en la isla.

La asociación cuenta con la Declaración de Interés General del Govern, recibió en 2016 el Premio Salud otorgado por Onda Cero Ibiza y Formentera y fue distinguida en 2018 con la Medalla al Mérito del Consell de Ibiza.