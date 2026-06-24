Ibiza alcanza los 38 grados tras cinco días seguidos en alerta por la ola de calor

Ibiza alcanzó este miércoles los 38 grados en Sant Joan, la temperatura más alta registrada en las Pitiusas durante este episodio de calor y en lo que llavamos de año, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las máximas de este miércoles también llegaron a los 35 grados en Sant Antoni, 34 en Vila, 32 en Formentera y 31 en el aeropuerto de Ibiza. La jornada confirmó la intensidad de una ola de calor que ha mantenido a Ibiza y Formentera durante cinco días consecutivos en alerta amarilla por altas temperaturas.

La madrugada de este miércoles ha vuelto a dejar mínimas elevadas en las Pitiusas. Según Aemet, los termómetros no han bajado de los 21 grados en Formentera y en el aeropuerto de Ibiza. En Vila y Sant Antoni la mínima ha sido de 20 grados, mientras que Sant Joan de Labritja ha registrado 18.

La alerta amarilla por altas temperaturas finaliza este miércoles en Ibiza y Formentera. El aviso ha estado activo en la franja central del día, entre las 12 y las 20 horas, durante un episodio marcado por el calor intenso, noches cálidas y un índice ultravioleta muy alto.

El tiempo en Ibiza

Según la previsión de la Aemet para los próximos días, el calor seguirá presente, aunque con valores algo más moderados. Para este jueves se esperan 31 grados de máxima y 21 de mínima, con cielo despejado o poco nuboso sin probabilidad de precipitaciones.

El viernes la previsión apunta a una mínima de 21 grados y una máxima de 30, con cielo poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde. El sábado se mantendrán valores similares, con 21 grados de mínima y 30 de máxima, mientras que el domingo la máxima volverá a subir hasta los 31 grados.

La Aemet prevé además un índice ultravioleta máximo muy alto durante los próximos días, con valores de 9 este jueves y de 10 el viernes, sábado y domingo. Ante esta situación, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y extremar la precaución con personas mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre.