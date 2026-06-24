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Los hoteleros de Ibiza rechazan la propuesta del Govern de que parte de la ecotasa se destine a vivienda

La Fehif defiende que el Impuesto de Turismo Sostenible mantenga su finalidad original y reclama un plan específico, estable y con financiación propia para afrontar el problema residencial en las Pitiusas

Hamacas en un hotel de Ibiza

Hamacas en un hotel de Ibiza / DI

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Redacción Ibiza

Ibiza

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha mostrado su rechazo a que parte de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, se destine a políticas de vivienda. La patronal hotelera considera que esta medida desvirtúa la finalidad original del impuesto y reclama soluciones estructurales, estables y específicas para abordar el problema de acceso a la vivienda en Ibiza y Formentera.

Los hoteleros han expresado así su desacuerdo con la propuesta del Govern balear, presidido por Marga Prohens, de dedicar parte de los ingresos de la ecotasa a medidas relacionadas con la vivienda. La Fehif sostiene que, mientras exista voluntad política de mantener este impuesto, debe preservarse el objetivo para el que fue creado: financiar actuaciones vinculadas a la sostenibilidad, la modernización del destino, la protección medioambiental y la mejora de infraestructuras estratégicas.

La Federación reconoce que el acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos sociales y económicos de las Pitiusas, con un impacto directo en la capacidad de las empresas y sectores estratégicos para atraer y retener trabajadores. Sin embargo, advierte de que la dimensión y complejidad del problema exige “medidas estructurales, sostenidas en el tiempo y orientadas a incrementar de forma efectiva la oferta residencial”, y no soluciones coyunturales apoyadas en recursos concebidos para otros fines.

En este sentido, la patronal considera que recurrir a la recaudación del ITS para políticas de vivienda “difícilmente permitirá dar respuesta a un problema de carácter estructural” y corre el riesgo de generar medidas de “impacto limitado a medio y largo plazo”. Además, alerta de que esta decisión restaría recursos a proyectos estratégicos relacionados con la sostenibilidad del destino.

Entre las prioridades que la Fehif considera “irrenunciables” para la ecotasa, la organización destaca las inversiones en infraestructuras hídricas, movilidad, sostenibilidad ambiental y mejora del espacio público. Estos ámbitos son, a su juicio, esenciales para garantizar la competitividad, la calidad y el equilibrio territorial del destino Ibiza-Formentera.

"La vivienda requiere respuestas ambiciosas"

Desde una perspectiva cuantitativa, la Federación recuerda que el volumen recaudado por el ITS tendría una capacidad limitada para corregir un problema de vivienda de gran dimensión, mientras que sí puede resultar determinante para consolidar proyectos de modernización y sostenibilidad que condicionan el futuro económico de las islas.

“La problemática de la vivienda requiere respuestas ambiciosas y estructurales. Entendemos la preocupación social existente, pero consideramos importante que el debate se plantee desde una visión de largo plazo y con medidas capaces de generar soluciones permanentes”, señalan desde la Federación.

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La Fehif defiende que cualquier reflexión sobre el uso de recursos públicos se aborde desde criterios de “eficacia, sostenibilidad y visión estratégica”, evitando “desvirtuar herramientas” concebidas para reforzar la sostenibilidad y la competitividad de Ibiza y Formentera. En esta línea, la patronal hotelera apuesta por que el Govern impulse un plan específico de vivienda, con instrumentos y financiación propios, sin modificar la finalidad de la ecotasa.

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