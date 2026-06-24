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El Govern limpia tres torrentes en Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària

Los trabajos han consistido en la eliminación de vegetación y restos que impiden el paso del agua

Torrente de Font d'en Recó

Torrente de Font d'en Recó / Govern Balear

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Govern Balear, a través de la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, ha continuado durante el mes de mayo las tareas de limpieza y adecuación de diferentes tramos de torrentes en las Baleares, con actuaciones en los municipios de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària. Los trabajos en Ibiza han combinado medios manuales y mecánicos para eliminar vegetación, restos acumulados y otros elementos que podían dificultar el paso del agua.

En el torrent de sa Font d'en Recó/Port des Torrent, en Sant Josep, se ha limpiado y adecuado el lecho a lo largo de 1.052 metros.

En Sant Antoni, las actuaciones se han desarrollado en el Torrent d'es Regueró, donde se han hecho trabajos de desbroce y limpieza para recuperar la capacidad de drenaje del curso de agua en 562 metros.

En Santa Eulària, el mantenimiento y los trabajos de conservación del lecho se han hecho en el Torrent de Ca n'Arabí, en un tramo de 33.

Mallorca y Menorca

En Mallorca, se han realizado actuaciones de limpieza y conservación en varios torrentes de los municipios de Montuïri, Consell, Campanet y Santanyí. Se ha trabajado en la acequia de Ca'n Pelut y los torrentes de Solleric, Pont Petit y Barres - D'en Bet, lo cual supone más de 6.000 metros lineales en total.

En Menorca, los trabajos de mantenimiento han sido en los municipios de Maón, es Mercadal, es Migjorn Gran y Ferreries. Además de limpieza de lechos, se ha retirado cañar y vegetación invasora y se han reconstruido paredes secas para reforzar la estabilidad. Los torrentes en los que se ha trabajado son los de Puntarró, Son Granot, Mina-Talis y sa Cànova, y se trata de más de 1.000 metros lineales en total.

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Estas intervenciones forman parte del programa ordinario de conservación del dominio público hidráulico, que incluye actuaciones de mantenimiento, conservación, adecuación y mejora de diversos tramos de torrents del archipiélago. Según el Govern Balear, el objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de los cursos de agua, mejorar su capacidad de desagüe y prevenir posibles incidencias durante episodios de lluvias intensas. Las actuaciones entran en su estrategia para mantener en buen estado la red hidrogràfica y reducir el riesgo de inundaciones.

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