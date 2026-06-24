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Fiesta de ratas en una calle de Ibiza: graban a al menos cuatro roedores junto a unos contenedores de basura

El vídeo fue captado en la noche del martes en la calle Zornoza Bernabeu y muestra varios ejemplares moviéndose alrededor de bolsas depositadas en la zona de recogida de residuos

Graban a al menos cuatro ratas junto a unos contenedores de basura en una calle de Ibiza

Graban a al menos cuatro ratas junto a unos contenedores de basura en una calle de Ibiza

DI

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Al menos cuatro ratas han sido grabadas este martes por la noche junto a unos contenedores de basura en la calle Zornoza Bernabeu, en Ibiza. Las imágenes, remitidas a este periódico, muestran a los roedores moviéndose por la acera, alrededor de los contenedores y de varias bolsas de residuos depositadas en la zona.

En el vídeo se aprecia cómo los animales se desplazan entre las bolsas y el entorno de los contenedores, en un punto de recogida situado junto a una fachada y varios edificios residenciales.

La presencia de ratas en la vía pública siempre genera preocupación por las enfermedades que transmiten. La acumulación de residuos fuera del contenedor es un caldo de cultivo para estos animales.

Multas por dejar la basura fuera

En el municipio de Ibiza, el horario general para tirar la basura en los contenedores es de 20 a 23 horas en verano. Sacar los residuos fuera de este horario o dejarlos fuera de los contenedores, como en este caso, conlleva sanciones que pueden superar los 600 euros. En esta línea, el Ayuntamiento de Ibiza ha instalado cámaras de videovigilanciaen algunas zonas de contenedores del municipio que funcionan como elemento disuasorio de actos incívicos, sobre todo en el caso de vertidos incontrolado de residuos voluminosos.

Noticias relacionadas y más

Justo el Ayuntamiento de Ibiza ha recordado este miércoles en un vídeo publicado en Instagram la importancia de no sacar la basura fuera del horario establecido para mantener la ciudad “más limpia y agradable para todos”. Según la información municipal, el rechazo y la materia orgánica deben depositarse en el horario anteriormente mencionado; el vidrio, entre las 8 y las 22 horas; mientras que los envases y el papel y cartón no tienen limitación horaria, salvo en el caso del cartón comercial. “Cada residuo en su sitio y cada cosa en su horario”, ha señalado el Consistorio.

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