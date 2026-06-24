Las banderas argentinas afloran en los balcones en honor a Messi

La numerosa comunidad argentina de Ibiza está de enhorabuena con el gran inicio en el Mundial de fútbol de su selección, vigente campeona del torneo. Messi, rindiendo como un chaval a sus 39 años, lleva cinco goles en dos partidos y ayuda a que vuelvan a ondear las banderas albicelestes, como en este balcón de Platja d’en Bossa.