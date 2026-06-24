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Las banderas argentinas afloran en los balcones en honor a Messi

Las banderas argentinas afloran en los balcones en honor a Messi | GUILLERMO SÁEZ

Las banderas argentinas afloran en los balcones en honor a Messi | GUILLERMO SÁEZ

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La numerosa comunidad argentina de Ibiza está de enhorabuena con el gran inicio en el Mundial de fútbol de su selección, vigente campeona del torneo. Messi, rindiendo como un chaval a sus 39 años, lleva cinco goles en dos partidos y ayuda a que vuelvan a ondear las banderas albicelestes, como en este balcón de Platja d’en Bossa.

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