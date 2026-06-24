Del 'ball pagés' al 'tir amb bassetja' en la feria de las tradiciones de Ibiza Ses Nostres Arrels este fin de semana

"En esta feria encontraréis nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclore... Todo lo que está arraigado en la isla, nunca mejor dicho". Así ha presentado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, la feria Ses Nostres Arrels, que llega este último fin de semana de junio, los días 27 y 28, con multitud de actividades para todas las edades en las que se celebrará la cultura ibicenca. Contará con varios conciertos de grupos locales y colles de ball pagés y tendrá lugar en sa Peixateria y sus alrededores, en el barrio de la Marina de Ibiza. "Queremos dar todavía más valor a toda la cultura de aquí, y hemos pensado que con esta feria lo conseguiríamos", ha dicho la concejala, que ha querido darle mucha importancia al ser la primera que se celebra. "Si Dios quiere, habrá una segunda, una tercera y más".

Programación para todos los públicos

La feria contará con muchas actividades dirigidas al público infantil, por lo que es el evento perfecto para disfrutar en familia. Habrá durante los dos días juegos tradicionales de la compañía Jugueroix y el espectáculo 'Festa Fusta', sumados a la participación de los cuentacuentos David i Monma. También actúa el sábado el grupo infantil Batafaluga, que se dirige a niños y niñas con música inspirada en la tradicional ibicenca para introducirles en la cultura de la isla.

Otros conciertos con los que cuenta la feria son el de Aires Formenterencs, banda folk cuyas canciones se inspiran en las Pitiusas, e Imaràntia, grupo también de Formentera que a pesar de ser más reciente ha actuado ya en diversas fiestas alrededor de las Baleares y Cataluña. "Son tres conciertos muy nuestros, que creo que disfrutaremos entre todos", ha comentado Domínguez.

Una actividad muy destacada es la exhibición y práctica de tir amb bassetja a cargo del club JASA, que se hará el sábado (con pelotas de goma en vez de piedras, por seguridad) seguido por la tarde por una tirada de bolos, que, según Pep Ribas, presidente del club, es algo también "muy ibicenco". En estas prácticas podrá participar quien quiera, tanto niños como adultos. Culminará el domingo con dos competiciones divididas por edad.

Una parte distinta de la programación pero muy recomendable, según Ribas, es la muestra del ca eivissenc a cargo de la Associació de Cria des Ca Eivissenc.

Una gran oportunidad cultural

Y siguiendo el ambiente tradicional de la feria, ambos días contarán con actuaciones de ball pagés por parte de la Colla de sa Bodega el sábado y la Colla de Vila el domingo, en las que también habrá cantada pagesa y brulada de corns. Según la concejala, no son actividades comunes, así que es recomendable asistir para tener la oportunidad de ver cosas que se hacen poco a pesar de formar parte de nuestra cultura: "Tenemos que aprovechar porque no siempre se puede hacer una cantada pagesa, no es algo que se haga a menudo. Hay una en Navidad y luego, a lo mejor, no podemos volver a asistir a otra en el resto del año. Es lo mismo con el tir amb bassetja, que no tenemos oportunidad de hacerlo cada día, y el ca eivissenc, no lo podemos ver cada día en vivo y en directo".

Colla de Sa Bodega bailando en el puerto de Ibiza / Cintia Sarria

Con este objetivo de mantener viva la cultura, el programa incluye una charla sobre costumbres antiguas de Ibiza de parte de los folcloristas Vicent Palermet y Pep Xomeu.

Por las tardes se podrá asistir a talleres artesanales para todos los públicos, que tienen un aforo limitado y por tanto hace falta inscribirse previamente. Habrá un taller de fanalets, muy presentes en las tradiciones de las islas, y otros de preparación de hierbas ibicencas y café caleta, dirigidos a los asistentes adultos.

A lo largo de todo el fin de semana habrá un mercado artesenal con productos típicos de las islas, donde se podrá ver cómo se elaboran los productos. Ambos días, las actividades empezarán a las 11 y continuarán el día entero.

Los organizadores esperan que la feria sea exitosa y se pueda repetir en el futuro. "Se puede hacer mucho para celebrar las tradiciones. Es importante que haya continuidad", ha dicho Ribas: "Hará mucho calor, pero pedimos que la gente venga". En palabras de Domínguez: "No pasa nada por cambiar la playa un fin de semana por esta feria".