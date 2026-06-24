Televisión
Ángela Show conquista 'First Dates Summer' con sus anécdotas sobre la noche de Ibiza
La empresaria y bailarina de 73 años conectó inmediatamente con su cita, Fernando, un productor de eventos de 56 años que también vive en Ibiza y con el que comparte amistades y recuerdos de la isla
Ángela Fernández del Rey, conocida artísticamente como Ángela Show, llegó pisando fuerte al primer 'First Dates Summer' de la temporada directamente desde Ibiza. La empresaria y bailarina asturiana de 73 años, que ya había estado anteriormente en el popular programa de Telecinco, decidió repetir dispuesta a encontrar pareja y, de paso, anunciar el lanzamiento de su libro, en el que, adelantó, repasa su intensa vida, repleta de recuerdos de la noche ibicenca, pero también de la de Miami. Algunas de esas anécdotas en discotecas de Ibiza y unos cuantos nombres de personajes famosos, como Madonna, Will Smith, Tommy Lee, Paris Hilton o Christina Aguilera, los sacó a relucir durante su conversación con Carlos Sobera y, después, con su cita, un productor de eventos de 56 años llamado Fernando que también reside en las Pitiusas.
La soltera entró en el plató bailando con un estiloso look cowboy y no tardó ni un segundo en ganarse al presentador y a todo el equipo con su desparpajo y buen rollo. Como contó minutos antes de hacer su aparición estelar en el plató, ella, que nació en en el seno de una familia de clase social alta, tenía muy claro desde su tierna infancia que lo suyo era el artisteo, pero sus padres se empeñaron en que estudiara piano. "No he sido ni Madonna, ni Lady Gaga, ni Tina Turner, por culpa de mi familia", aseveró, convencida de que si sus progenitores la hubieran apoyado y le hubieran pagado las clases de canto, hubiera llegado lejos, porque ya el baile lo llevaba de serie.
La esencia de Ibiza
La artista y empresaria, que se ha dedicado a montar fiestas allá donde iba, aseguró que los mejores momentos de su vida los ha pasado en Ibiza y también en Miami. Todo esto lo contó antes de que le presentaran a su cita, que le venía como anillo al dedo, Fernando, con el que comparte amistades y muchos recuerdos. De hecho, coincidieron más de una vez en la noche ibicenca, pero él nunca se atrevió a hablar con la empresaria.
Con un atuendo juvenil y un bronceado intenso, el argentino dejó claro, como Ángela Show, que lo suyo es ser protagonista y no mero espectador. Ella le explicó que vive con intensidad todo lo que hace y él que lo que más le importa es el sexo.
La reina de la noche ibicenca quedó encantada con su príncipe y él también, como no podía ser de otra manera compartiendo el mismo mundo y siendo ambos "eternos jóvenes" . "La cita ha sido maravillosa, me ha caído muy bien y me ha recordado la esencia de Ibiza", concluyó Ángela Show antes de llevarse a Fernando atado a su falda para seguir disfrutando la velada nocturna. Y es que, lo tenían claro desde el principio: "The show must go on".
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