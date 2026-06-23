Tradición, coches clásicos y ‘macarrons’ de Sant Joan para el día grande

Este miércoles, la agenda festiva de Sant Joan empieza a las 18.30 horas, con la misa solemne, y termina con sabor local en la Plaça d’Espanya. Entre un acto y otro, el pueblo vivirá el día grande de sus fiestas patronales con una tarde pensada para reunir a vecinos, familias y visitantes en torno a sus tradiciones más reconocibles.

El Consistorio ofrece ‘bunyols’ y ‘orelletes’. | | J. A. RIERA

Tras la misa, la procesión saldrá a las 19.30 horas por las calles del núcleo urbano, una cita que mantiene el carácter religioso de una festividad muy arraigada en el municipio. Como cada año, este acto marcará el inicio de una tarde en la que la actividad se trasladará progresivamente a la calle y a los espacios más céntricos del pueblo.

Sa Colla de Labritja es la encargada de la representación de ‘ball pagès’. | | J. A. RIERA

A las 20 horas será el turno de la ballada popular a cargo de sa Colla de Labritja. El ball pagès volverá a tener un papel destacado dentro del programa, acompañado por bunyols y orelletes ofrecidos por el Ayuntamiento. La propuesta permitirá acercar el folclore local tanto a los vecinos como a quienes visiten Sant Joan.

La tarde continuará a las 20.50 horas con la inauguración de una exposición de vehículos antiguos en la calle de l’Ajuntament. La muestra incorporará un atractivo distinto a la jornada y acercará al público una selección de coches clásicos en pleno centro de Sant Joan.

A las 21 horas, actuará Eliberto, el encargado de la música antes del cierre gastronómico de la noche. Su actuación añadirá ambiente a una tarde que combina actos tradicionales con propuestas de ocio para todos los públicos.

A las 21.30 horas, la plaza de Espanya acogerá el Concurso internacional de macarrons de Sant Joan, una de las citas más esperadas del programa. Este postre tradicional, muy vinculado a la festividad, volverá a ser protagonista en una convocatoria que busca ensalzar los sabores tradicionales y dar protagonismo a la cocina popular.

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Con estos actos, Sant Joan afronta este 24 de junio con una agenda variada y abierta al público. Una jornada sin grandes complicaciones, pero con los ingredientes que funcionan en las fiestas patronales: tradición, cercanía, música y gastronomía local.