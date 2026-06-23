Trabajo en Ibiza: Sant Antoni ofrece cuatro empleos para jóvenes cualificados

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha puesto en marcha una convocatoria para contratar a cuatro jóvenes cualificados en el marco del programa SOIB Oportunitats d’Ocupació per a Persones Joves Qualificades en Entitats Locals 2026.

La iniciativa permitirá incorporar a cuatro personas jóvenes desempleadas, mayores de 18 años y menores de 30, con estudios finalizados. Los contratos tendrán una duración de doce meses y serán a jornada completa.

El programa, impulsado desde la concejalía de Fomento del Empleo, tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de jóvenes con formación, ofreciéndoles una experiencia profesional vinculada a los estudios que han cursado. La finalidad es que puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar competencias técnicas dentro de la administración pública.

Perfiles buscados

Las plazas se dirigen a distintos perfiles formativos. En concreto, se ofrece una plaza para una persona con titulación universitaria en Derecho. Otra plaza está destinada a personas con Formación Profesional de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas; Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; o Certificado Profesional de Nivel 3 en Promoción Turística Local e Información al Visitante.

Además, se convocan dos plazas para personas con Formación Profesional de Grado Medio en Gestión Administrativa, Certificado Profesional de Nivel 2 en Actividades de Gestión Administrativa o formación en actividades administrativas en relación con el cliente.

Para participar en esta convocatoria es necesario estar en situación de desempleo e inscrito en el SOIB como demandante de empleo, además de formar parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También se exige disponer de la titulación correspondiente a cada perfil y no haber sido contratado en los seis meses previos a la presentación de la oferta mediante un programa de empleo subvencionado por el SOIB.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las ofertas de trabajo a través de la web del SOIB entre el 17 y el 28 de junio. Para obtener más información, pueden contactar con el Departamento de Fomento de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany en el teléfono 871 554 096 o mediante el correo electrónico aodl@santantoni.net. El programa está promovido por el SOIB y cuenta con la cofinanciación de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y de la Unión Europea, a través del FSE+.