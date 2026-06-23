Los trabajadores del Transporte Sanitario del Ib-Salut suspenden los paros previstos en Ibiza para los días 24 y 26 de junio

Los trabajadores del Transporte Sanitario del Ib-Salut suspenden los paros previstos para los días 24 y 26 de junio, pero mantienen la huelga indefinida a partir del día 29 y la concentración en el Consolat de la Mar programada para esa jornada. El comité de huelga de Gsaib indica en un comunicado que ha habido varios acercamientos con la patronal durante varias reuniones en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib).

El pasado día 15 de junio, las partes acordaron diferentes aspectos para el abono de las deudas generadas por parte de Gsaib a sus trabajadores, quedando pendientes algunos aspectos como la negociación del circuito de reclamaciones y resolución para su abono.

También cerraron un acuerdo para el abono del concepto de dietas para el personal que realiza turnos de doce horas que asciende en concepto de atrasos generados desde enero del presente año a día de hoy, de unos 450.000 euros. Además, queda establecido un adelanto de 150 euros por trabajador para su abono el primer mes mientras se regulariza el concepto en nómina de forma ordinaria, con lo que la cuantía asciende a 525.000 euros aproximadamente.

Ayer y después de haberse reunido en diferentes ocasiones a lo largo de la semana, los negociantes cerraron nuevos acuerdos que han posibilitado la desconvocatoria de los paros previstos para los días 24 y 26 de junio. Así, se ha negociado una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con sus correspondientes complementos de puesto como estipula la norma, que debe someterse a los trámites administrativos legales y presupuestarios para su puesta en marcha y ser aplicada. Por otro lado, se ha establecido que los conceptos variables que excedan de la planificación serán aplicados conforme las tablas retributivas del SAMU 061.

Objetivos por cumplir

Estos avances, logrados con varios acuerdos in extremis, no han sido suficientes para desconvocar el paro indefinido. El Gsaib señala que los objetivos de sus protestas que todavía faltan por cumplir son "adaptar previa negociación y acuerdo a toda la plantilla a la DA15, no absorber de la masa salarial el complemento de insularidad". Aunque las dos partes han avanzado bastante en estas cuestiones, los trabajadores no se dan por satisfechos y dan esta semana como última alternativa para llegar a un acuerdo. De lo contrario, el 29 de junio comenzará el mencionado paro indefinido y la concentración en el Consolat de la Mar.

Según indica la nota de prensa, no se ha presentado a la convocatoria de mediación ninguna delegación de Función Pública, ni por parte del Ib-Salut, aunque fueron citados en tiempo y forma. El Comité de huelga expone que no basta "con entender y comprender la problemática e insta a este Govern a demostrar con hechos la voluntad de solucionar los problemas de verdad, pues los temas que faltan por resolver son de diferentes conselleries y por mucho que negocien con la empresa, difícilmente se resolverán, retardando continuamente las posibles negociaciones y su resolución". A pesar de todo, las negociaciones continuarán en la sede del Tamib el próximo 26 de junio a las 9 horas.