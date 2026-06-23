Folclore
Santa Gertrudis celebra este sábado la XXIV edición de su Festival Folklòric con música y baile de Ibiza, Lanzarote y Chipre
El festivalse celebrará este sábado a partir de las 21 horas en la plaza de la localidad
Santa Gertrudis acogerá este sábado, 27 de junio, la XXIV edición de su Festival Folklòric, una cita dedicada a la música, el baile y la cultura tradicional que se celebrará a partir de las 21 horas en la plaza de la localidad.
El festival, organizado por el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis, reunirá en esta edición a tres formaciones sobre el escenario. Junto al grupo anfitrión, participarán como invitados la Agrupación Folclórica Guanapay, procedente de Teguise, en Lanzarote, y la Akademi Sanat Dernegi-Asder, de la República Turca del Norte de Chipre.
La cita permitirá al público disfrutar de una muestra de danzas y músicas tradicionales de distintos territorios, en una noche pensada para poner en valor el patrimonio cultural y el intercambio entre agrupaciones folklóricas.
El Festival Folklòric Santa Gertrudis alcanza este año su vigésimo cuarta edición consolidado como una de las actividades culturales destacadas del calendario festivo de la localidad. El encuentro cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària y la colaboración del Consell d’Eivissa, además del apoyo de entidades y comercios locales.
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